Nuevo duelo en el Gobierno por las medidas anticrisis: Díaz apuesta por topar precios y Cuerpo se centra en el sector profesional

El Gobierno está trabajando en las medidas que se aprobarán para paliar el encarecimiento de la energía y los fertilizantes. Y tanto el contenido de las mismas como su fecha de aprobación han provocado un nuevo duelo en el seno del Gobierno de coalición con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, diciendo unas cosas y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, diciendo otras.

Tope a los precios vs ayudas sólo a los profesionales

El primer punto de conflicto es el contenido del decreto anticrisis con las medidas que este tendría que incluir. Yolanda Díaz apuesta por medidas más concretas dirigidas al ciudadano de a pie y aquellos productos que le afectan en su día a día: topar los precios de la cesta de la compra, intervenir en los alquileres congelando los precios y hacer lo mismo con la compra de vivienda.

Sin embargo, horas después, compareció el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y prácticamente descartó estos supuestos. Las medidas que prepara el Gobierno incluirán rebajas fiscales para contener el precio de la electricidad, pero descartan tocar el IVA de los alimentos y estudian cómo abaratar los carburantes únicamente para los sectores profesionales: agricultura, ganadería y transporte.

Carlos Cuerpo se reunió -junto al equipo económico del Gobierno- con patronal y sindicatos para abordar las medidas con las que hacer frente al impacto económico de la guerra en Irán. El objetivo, según dijo, es recoger las sugerencias planteadas por los sectores, agentes sociales y grupos parlamentarios, y cerrar un texto que responda con "rigor y profesionalidad" a los efectos que ya se están viendo.

Cuándo se aprobarán las medidas

Y aquí empieza el segundo punto de conflicto: la fecha de aprobación de las medidas. Mientras Cuerpo no concretaba nada y hablaba de "cerrar un texto" tras escuchar las sugerencias de los sectores, Yolanda Díaz aseguraba horas antes en una entrevista en TVE que las ayudas serían aprobadas el próximo martes en el Consejo de Ministros, de forma que entrasen en vigor inmediatamente tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día después de la reunión del Ejecutivo.

Sin embargo, fuentes socialistas han declarado a EFE que consideran "poco probable" que el texto del decreto pueda estar listo para el próximo martes, por lo que valoran que únicamente pudieran salir sólo algunas de las medidas de forma anticipada.

El "esqueleto" del plan de Cuerpo basado en cuatro pilares

El Gobierno trabaja en elaborar su plan con medidas para atenuar el impacto de la guerra en la energía y los fertilizantes. Los ministros sostienen que los ciudadanos deben estar "tranquilos" porque todavía la guerra no ha tenido un impacto en la economía y porque el Gobierno ya tiene los deberes hechos por la experiencia afrontando otras crisis.

Cuerpo detalló este jueves el "esqueleto" del plan, que se apoyará en cuatro grandes ejes: