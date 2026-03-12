Qué aprobará el Gobierno ante la guerra de Irán: medidas fiscales para contener precios de energía y ayudas al campo y el transporte

El Gobierno perfila sus medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo ha adelantado que el paquete incluirá medidas fiscales para contener el precio de la energía y ayudas específicas para el campo y el transporte por carretera.

En la reunión, el ministro ha tejido este paquete ccon sindicatos y patronal, las tres vicepresidentas y la ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno.

Sin bonificación general a los carburantes ni rebaja del IVA de los alimentos

A falta de cerrar el texto definitivo, el ministro ha no ha avanzado medidas concretas, pero sí cuáles quedarán fuera del plan. El Ejecutivo descarta a priori recuperar la bonificación general de 20 céntimos por litro de combustible que se aplicó tras la invasión rusa de Ucrania, así como una rebaja del IVA de los alimentos.

Según Cuerpo, los sectores consultados han cuestionado la eficacia de la ayuda directa al combustible. "Es una de las medidas que menos nos aconsejan", ha señalado. En cambio, ha asegurado que las propuestas se orientan hacia actuaciones "en el ámbito fiscal".

El ministro no ha confirmado si el decreto estará listo para su aprobación en el Consejo de Ministros del próximo martes. "La prioridad es cerrar el texto con la máxima celeridad, en los próximos días para que esté preparado para su aprobación", ha afirmado, sin concretar plazos.

El "esqueleto" del plan: cuatro pilares

Cuerpo ha detallado el "esqueleto" del plan diseñado por el Gobierno, que se apoyará en cuatro grandes ejes y se adaptará con "rigor", "responsabilidad" y "flexibilidad" según evolucione la situación geopolítica y económica.

El primer pilar pasa por medidas estructurales que refuercen la apuesta por las energías renovables, la transición ecológica y la electrificación, que el Ejecutivo considera un "seguro de vida" ante crisis energéticas.

El segundo eje incluirá medidas para minimizar el impacto del encarecimiento energético, principalmente a través de instrumentos fiscales orientados a contener el coste de la electricidad y otras fuentes de energía.

El tercer bloque se centrará en atender el impacto del alza de los combustibles sobre sectores concretos, con ayudas directas al campo y al transporte, y con una vigilancia reforzada de la evolución de precios por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El cuarto pilar será el escudo social. El Gobierno recuerda que ya existen mecanismos como los ERTE en caso de deterioro de la actividad, y no descarta reforzar la protección a los colectivos vulnerables, por ejemplo con medidas similares a la prohibición de cortes de suministro aplicada durante la guerra de Ucrania.

Impacto limitado en el empleo, posible efecto en la inflación

Desde el punto de vista macroeconómico, Economía no aprecia por ahora un impacto negativo en la afiliación a la Seguridad Social ni en el crecimiento del PIB. "No hay ninguna estimación clara o aterrizada sobre un posible impacto" en el cuadro macroeconómico, ha indicado Cuerpo.

Donde sí podría notarse el efecto es en la inflación de marzo y abril, aunque el alcance dependerá de la duración del conflicto y de si el encarecimiento energético se prolonga o resulta transitorio.