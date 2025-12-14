La presión aumenta sobre Sánchez: aparece la sombra de las elecciones tras una semana crítica en el PSOE

El cerco sobre el PSOE continúa estrechándose. El partido ha vivido una semana 'horribilis' en la que han dimitido hasta cuatro altos cargos por supuesto acoso sexual hacia algunas de sus compañeras de trabajo, además de las nuevas informaciones sobre los casos de corrupción. Esto ha provocado la reacción en los socios del Gobierno, que han manifestado su hartazgo y la necesidad de cambios.

Sin embargo, desde el PSOE no contemplan cambios, según han anticipado fuentes de Moncloa, porque los miembros señalados tanto por la corrupción como por los abusos sexuales no son del actual Consejo de Ministros. Mientras tanto, la tensión continúa dentro del partido, con Rebeca Torró, secretaria de Organización, y Pilar Bernabé, la secretaria de Igualdad, como principales señaladas por la falta de liderazgo y cómo se han tratado las denuncias.

Desde Sumar piden "explicaciones" a Sánchez y no dicen ni sí ni no a abandonar el Gobierno

El primero en lanzar su ataque ha sido Sumar. Su líder, Yolanda Díaz, ha calificado la situación de "insoportable" y ha expresado la necesidad de hacer "un cambio absolutamente profundo" en el Gobierno en una entrevista en laSexta. A su juicio, el Ejecutivo no puede quedarse sin hacer nada porque "Gobernar no es resistir".

"Es insoportable lo que estamos viviendo: es la corrupción, son los puteros, el machismo, el hastío... No se puede más", ha expresado visiblemente enfadada. Preguntada por si Sumar contempla salir del Ejecutivo si no se toman decisiones, la ministra no ha respondido de manera explícita, pero ha dejado esta frase: "Tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, pero este cambio tiene quedarse".

De la misma opinión se ha mostrado el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, quien ha exigido explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha advertido al PSOE de que la solución no es el "inmovilismo", porque los únicos beneficiados serán PP y VOX. "No nos lo podemos permitir en el momento actual", ha señalado.

Asimismo, ha reconocido que "la legislatura ha entrado en un momento difícil" y se ha preguntado "¿cuál es la propuesta que da el PSOE ante la gravísima situación que estamos viviendo?" ya que, a su juicio, los socialistas desconocen la "indignación que corre por las calles".

Para el PNV la legislatura "no tiene muy buena pinta"

También se ha pronunciado ante esta situación el presidente del PNV, Aitor Esteban, que ha ido más allá hasta el punto de instar a Pedro Sánchez a convocar elecciones si no paran de salir nuevas informaciones sobre los casos de corrupción o nuevas denuncias por acoso sexual. "O el PSOE consigue detener ya la hemorragia de noticias diarias o el presidente Sánchez tendrá que plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios", ha advertido.

Según Esteban, la legislatura "no tiene muy buena pinta", porque a toda esta situación "absolutamente anómala" se suma que el Ejecutivo no consigue sacar adelante los presupuestos y la "mayoría negativa permanente". "No es serio aguantar así año y medio", ha espetado el líder del PNV, que considera que Sánchez debería estar "aún más preocupado" por toda la situación.

El PP le llama "hipócrita" mientras que Vox dice que son los únicos que defienden a las mujeres

Desde la oposición también han aprovechado para aumentar la presión sobre Pedro Sánchez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha llamado "cínico" e "hipócrita" por intentar dar "lecciones" mientras encubría "a una manada de corruptos y puteros".

Según Feijóo, el PSOE es un partido "degenerado" hecho "a imagen y semejanza" de Pedro Sánchez, que ha intentado apropiarse de la formación política, igual que del país y las instituciones. Por ello, le ha pedido que convoque elecciones porque es "de justicia, de dignidad y las necesitamos" y porque España está atravesando una etapa "de decadencia".

Santiago Abascal, por su parte, ha tachado al partido socialista de "mafia corrupta" y "un peligro para las mujeres españolas", mientras que su partido es "el único que las defiende". Por ello, se ha quejado de que les han acusado de machistas "con la que está cayendo en el PSOE". "Machismo el de Ábalos, el de Koldo, y el de los que iban en ese Peugeot 407, no el nuestro", ha manifestado.

Todos los altos cargos del PSOE que han dimitido por supuesto acoso sexual

La semana empezaba con el cese de Antonio Hernández, adjunto de Paco Salazar -el primer señalado- y acusado de "encubridor y cómplice" de las conductas de su jefe. Después, salieron a la luz denuncias contra José Tomé, el presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, quien en un principio lo negó todo, pero finalmente presentó su dimisión.

El siguiente nombre fue el de Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva del PSOE, al que Rebeca Torró le ha abierto un "expediente informativo, sin denuncia, porque no la tenemos", pero porque hay indicios. A continuación dimitió el alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández, tras salir a la luz los mensajes obscenos que le escribió a una mujer.

Por último, ha dimitido el alcalde de Almussafes, Toni González, también por una denuncia de acoso sexual. La semana pasada, por su parte, tuvo que dimitir Antonio Navarro, el presidente del PSOE de Torremolinos, mientras la Fiscalía decide si abrir o no diligencias contra él.