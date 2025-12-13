Feijóo llama "cínico" a Sánchez por intentar "dar lecciones" mientras encubría "a una manada de machistas y corruptos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cínico" e "hipócrita" por haber intentado encubrir "a una manada de machistas y corruptos" que hay en su partido, motivo por el cual se ha preguntado: "¿Hasta dónde llega la degeneración en el PSOE?"

Feijóo ha acudido a un mitin en Navalmoral de la Mata (Cáceres) para apoyar a la candidata popular María Guardiola de cara a las próximas elecciones de Extremadura del 21 de diciembre. Allí, entre gritos de "¡Presidente, Presidente!", ha tachado de "degenerado" al PSOE "a imagen y semejanza" de Pedro Sánchez, que se ha "apropiado" del partido, y que quiere hacer lo mismo con el país y las instituciones.

España ya lleva demasiado tiempo atrapado en una política que no vale para nada

Según el líder de la oposición, durante este tiempo Sánchez ha tratado de "encubrir" los billetes de 500 euros que se paseaban por Ferraz; a su hermano y a los "negocios" que financiaban sus campañas, en referencia a las saunas de su suegro. "Ha querido encubrir uno a uno a todos sus corruptos hasta que se ha desbordado y ha querido encubrir a los machistas que vejaban a las mujeres del PSOE y a todos. ¿Se puede ser más cínico? ¿Se puede ser más hipócrita?", ha expresado.

A su juicio, las elecciones de Extremadura son "clave" no solo en esa Comunidad, sino en toda España, y ha valorado la decisión de María Guardiola de adelantar las elecciones. "Es una persona valiente que ha puesto su cargo a disposición de este pueblo", ha asegurado, al mismo tiempo que ha cargado contra el PSOE porque lo que proponen es "bloquear".

Además, ha aprovechado para reiterar la necesidad de convocar de elecciones porque "es de justicia, de dignidad y las necesitamos" y espera que la etapa de "decadencia" que atraviesa el país termine. "España ya lleva demasiado tiempo atrapado en una política que no vale para nada", ha lamentado el líder de la oposición. Por eso es necesario votar, porque "en el Gobierno no se está para aguantar, se está para ser útil".

Almaraz no se va a cerrar

Según Feijóo, en estos momentos la democracia no se está cumpliendo porque "el presidente no manda y no puede salir a la calle, su único objetivo es resolver su agenda judicial y tapar sus vergüenzas". Igualmente, ha cargado contra el PSOE porque llevan robando "desde 2018", mientras que el PP es un partido "bastante más honorable, más responsable y más coherente".

Así las cosas, mientras el resto trae "batallas de fuera" para convertir a Extremadura en un campo de batalla, Guardiola va a "pelear por los extremeños, por su gente, por los trabajadores". Además, ha asegurado que la central de Almaraz "no se va a cerrar" porque es una central "sólida y segura" y para evitar otro "ridículo internacional", en referencia al apagón del pasado 28 de abril.