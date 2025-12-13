Aitor Esteban advierte al PSOE: "O consigue detener la hemorragia o Sánchez deberá plantearse convocar elecciones"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, se ha mostrado contundente durante la clausura de la IX Asamblea General del partido: "O el PSOE consigue detener ya la hemorragia de noticias diarias o el presidente Sánchez tendrá que plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios".

A su juicio, "no es serio aguantar así año y medio" y el líder del Ejecutivo debería estar "aún más preocupado", porque la situación a su alrededor se complica "sobremanera". Ha lamentado que "la legislatura no tiene muy buena pinta" porque no solo son los casos de corrupción y acoso sexual los que están ahogando al Gobierno, también "la incapacidad de sacar unos presupuestos y la mayoría negativa permanente".

Esta situación es absolutamente anómala

Así las cosas ha enumerado: "Lo sórdido de las relaciones entre los diversos personajes. Descubrir que las actitudes machistas se reproducen también por altos cargos en Moncloa. O las últimas noticias, ahora sobre la SEPI...". Por eso, Esteban ha calificado de "preocupante y descorazonador" el "goteo" de casos de los últimos días.

Aunque "otros podrán cerrar los ojos", hay que explicarle a la sociedad "las cosas como son". "Esta situación es absolutamente anómala en una democracia madura", ha comentado. A pesar de que ha dejado en el aire la posibilidad de un adelanto electoral y que no le hace gracia "lo que podría venir, según las encuestas", se ha dirigido al PP a los que ha advertido: "Hemos visto lo convencidos que han estado algunos en unas elecciones y el chasco que se han llevado después".

Dice que el PP "se lo tiene que hacer mirar"

También, el líder del PNV ha atacado a los populares porque a pesar de la situación que está atravesando el PSOE, "con Sánchez en horas bajas, un Gobierno que ha perdido el control, un Fiscal General condenado, toda la maquinaria mediática a su servicio... No es capaz de ser alternativa". "Se lo tienen que hacer mirar", se ha jactado.

Además, les ha aconsejado preguntarse "por qué no consiguen sumar una mayoría a su alrededor" y les ha avisado de que "a nosotros no nos miren", debido a la "actuación y talante que llevan mostrando", así como "esas compañías que tienen", en una clara referencia a Vox. "Hay otra manera de hacer las cosas", ha asegurado.

Aitor Esteban se suma así a las críticas de Sumar, quienes han pedido una "remodelación profunda" en el Gobierno y en el Partido y han exigido "explicaciones" a Sánchez. También han avisado de que no se puede caer en "el inmovilismo", porque solo saldrán beneficiados PP y Vox y han cargado contra el presidente del Ejecutivo porque debería estar "más preocupado".