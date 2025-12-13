CRISIS EN EL GOBIERNO

Aitor Esteban advierte al PSOE: "O consigue detener la hemorragia o Sánchez deberá plantearse convocar elecciones"

El presidente del PNV ha asegurado que "no es serio aguantar así año y medio" y ha calificado de "preocupante y descorazonador" el "goteo" de casos de los últimos días.

Dimite de todos sus cargos el alcalde socialista de Almussafes, tras las acusaciones de acoso sexual, aunque seguirá como primer edil

Dimite el alcalde socialista de Belalcázar señalado por acoso sexual: "¿Me dejas que te lo coma para ver si se me empina?"

Nerea Pardillo | Agencias

Madrid |

El presidente del PNV, Aitor Esteban, se ha mostrado contundente durante la clausura de la IX Asamblea General del partido: "O el PSOE consigue detener ya la hemorragia de noticias diarias o el presidente Sánchez tendrá que plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios".

A su juicio, "no es serio aguantar así año y medio" y el líder del Ejecutivo debería estar "aún más preocupado", porque la situación a su alrededor se complica "sobremanera". Ha lamentado que "la legislatura no tiene muy buena pinta" porque no solo son los casos de corrupción y acoso sexual los que están ahogando al Gobierno, también "la incapacidad de sacar unos presupuestos y la mayoría negativa permanente".

Esta situación es absolutamente anómala

Así las cosas ha enumerado: "Lo sórdido de las relaciones entre los diversos personajes. Descubrir que las actitudes machistas se reproducen también por altos cargos en Moncloa. O las últimas noticias, ahora sobre la SEPI...". Por eso, Esteban ha calificado de "preocupante y descorazonador" el "goteo" de casos de los últimos días.

Aunque "otros podrán cerrar los ojos", hay que explicarle a la sociedad "las cosas como son". "Esta situación es absolutamente anómala en una democracia madura", ha comentado. A pesar de que ha dejado en el aire la posibilidad de un adelanto electoral y que no le hace gracia "lo que podría venir, según las encuestas", se ha dirigido al PP a los que ha advertido: "Hemos visto lo convencidos que han estado algunos en unas elecciones y el chasco que se han llevado después".

Dice que el PP "se lo tiene que hacer mirar"

También, el líder del PNV ha atacado a los populares porque a pesar de la situación que está atravesando el PSOE, "con Sánchez en horas bajas, un Gobierno que ha perdido el control, un Fiscal General condenado, toda la maquinaria mediática a su servicio... No es capaz de ser alternativa". "Se lo tienen que hacer mirar", se ha jactado.

Además, les ha aconsejado preguntarse "por qué no consiguen sumar una mayoría a su alrededor" y les ha avisado de que "a nosotros no nos miren", debido a la "actuación y talante que llevan mostrando", así como "esas compañías que tienen", en una clara referencia a Vox. "Hay otra manera de hacer las cosas", ha asegurado.

Aitor Esteban se suma así a las críticas de Sumar, quienes han pedido una "remodelación profunda" en el Gobierno y en el Partido y han exigido "explicaciones" a Sánchez. También han avisado de que no se puede caer en "el inmovilismo", porque solo saldrán beneficiados PP y Vox y han cargado contra el presidente del Ejecutivo porque debería estar "más preocupado".

