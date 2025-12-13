Dimite de todos sus cargos el alcalde socialista de Almussafes, tras las acusaciones de acoso sexual, aunque seguirá como primer edil

El alcalde Almussafes (Valencia), Toni González, ha anunciado que abandona todos sus cargos orgánicos y solicita su suspensión de la militancia del PSOE, tras la denuncia de acoso sexual que interpuso una mujer contra él y que investiga el partido.

El propio González ha sido quien lo ha avanzado este sábado en un comunicado oficial que ha publicado en la red social Instagram, un día después de que se publicase que el PSOE estaba investigando una denuncia por este delito contra él.

Tal y como adelantaba 'Eldiario.es' y después confirmaba Europa Press -que consultó a fuentes socialistas-, el partido investigaba una denuncia presentada por una mujer identificada con nombres y apellidos, tanto en el canal interno de Antiacoso del PSOE, como en el Departamento de Cumplimiento de Normativa. La citada información señala que los hechos se habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes. Tras la publicación de la información, González negó los hechos.

"Esta dolorosa decisión me permitirá defender mi honorabilidad ante la denuncia falsa que he recibido sin que ello suponga un perjuicio al partido que me ha dado todo, en el que milito desde hace décadas y que llevo en lo más profundo de mi corazón", ha enfatizado el primer edil.

Asimismo, ha aclarado que seguirá trabajando como primer edil de Almussafes "por los vecinos y vecinas", desde el Grupo Mixto Municipal, "encabezando el gobierno local y haciendo realidad el proyecto que los vecinos y vecinas de Almussafes apoyaron masivamente en las urnas", ha concluido.