Urtasun exige explicaciones a Sánchez y una "remodelación profunda del Gobierno": "La legislatura ha entrado en un momento difícil"

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha participado en el Consell Nacional de Catalunya en Comú en Barcelona, desde donde ha exigido "explicaciones" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después del terremoto que ha sacudido al PSOE en los últimos días tras los supuestos nuevos acoso sexual dentro del partido. "Son momentos evidentemente complicados, la legislatura ha entrado en un momento difícil", ha reconocido el ministro.

Durante su intervención, Urtasun ha cargado contra el PSOE por la negativa a hablar que, a su juicio, solo puede entenderse como un desconocimiento de "la gravedad y la indignación que corre por las calles". Así las cosas se ha preguntado, "¿cuál es la propuesta que da el PSOE ante la gravísima situación que estamos viviendo? ¿Qué es lo que propone?"

Para el portavoz de Sumar, la peor decisión que los socialistas pueden tomar es "el inmovilismo", porque quienes van a salir beneficiados son PP y Vox. "No nos lo podemos permitir en el momento en el cual se encuentra la legislatura", ha advertido.

De una manera muy clara hoy queremos dirigirnos al PSOE y a Moncloa

Además, Urtasun ha recordado al PSOE que a finales de año vence el escudo social y que hay que llevar al Consejo de Ministros "una actualización" del mismo. "Es imprescindible actualizar las medidas", ha asegurado. Ha puesto el foco en la prórroga de los alquileres que vencen en 2026 y se ha dirigido"de manera muy clara" al PSOE y a Moncloa porque "los ciudadanos y ciudadanas necesitan una respuesta".

"¿Vamos o no vamos a prorrogar los cientos de miles de contratos de alquiler que vencen en este país y que dependen que muchas familias puedan seguir pagando el alquiler en su casa?", ha manifestado el ministro de Cultura, antes de reiterar que en necesaria una "remodelación en profundidad del Gobierno", al igual que pidió la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en una entrevista en laSexta.

Necesitamos explicaciones del presidente, una remodelación en profundidad del Gobierno y recuperar con toda la fuerza una agenda social (...). Son momentos evidentemente complicados, la legislatura ha entrado en un momento difícil", ha concluido Urtasun su intervención.

Tres altos cargo han dimitido en los últimos días

En los últimos días, se han conocido varias denuncias más de acoso sexual y varios dirigentes del PSOE han dimitido. Primero fue acusado el presidente de la diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, que primero negó todo, pero finalmente dimitió de todos sus cargos como presidente de la Diputación.

Después dimitió Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva del PSOE y senador por Valladolid. También dimitió de todos sus cargos el alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández Rodríguez, y el alcalde de Almussafes (Valencia), el último cargo.