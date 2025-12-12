Yolanda Díaz exige a Sánchez un "cambio radical" en el Gobierno: "Así no podemos seguir"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, lanzó este jueves su mensaje más duro dirigido a Pedro Sánchez desde que arrancó la legislatura. En una entrevista en Al Rojo Vivo (La Sexta), advirtió de que el Ejecutivo "no puede seguir así" y reclamó una "reformulación radical" del Gobierno ante la acumulación de casos de corrupción y los recientes escándalos de acoso sexual que afectan al PSOE.

Díaz, visiblemente seria y contundente, aseguró que "se acabaron las reflexiones y las reformas cosméticas" y que España vive un momento que exige "un punto y aparte". Confirmó haber trasladado personalmente al presidente su preocupación: "He hablado con él estos días y hoy mismo. Toca actuar". La líder de Sumar insistió en que corresponde a Sánchez tomar decisiones, pero dejó claro que "hace falta un cambio absolutamente profundo en el equipo de Gobierno".

La vicepresidenta describió la situación actual como "insoportable", citando de forma explícita "la corrupción, los puteros, el machismo y el hastío" generado por las sucesivas tramas que sacuden al PSOE. Recordó que su espacio político se encuentra reunido para evaluar la situación y no descartó ningún escenario: "Así no podemos seguir".

"Sumar contempla salir del Gobierno"

Preguntada por si Sumar contempla salir del Ejecutivo si Sánchez no reacciona, Díaz evitó confirmarlo, pero lanzó un aviso inequívoco: "Tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, pero este cambio tiene que darse". La vicepresidenta subrayó que el deterioro institucional es "mayúsculo" y que el Gobierno debe actuar "ya, de forma inmediata y severa".

Díaz reclamó medidas consensuadas en el Congreso para combatir la corrupción y denunció que las "tres derechas" hayan votado contra la creación de una agencia anticorrupción independiente, propuesta por Sumar. También extendió sus críticas al PP, acusándolo de mantener actas de diputados implicados en escándalos y calificando la situación de "delirio".

Sobre las responsabilidades dentro del PSOE tras los casos que han llevado a dos ex secretarios de organización a prisión, la vicepresidenta fue tajante: "La responsabilidad política existe, claro que sí". Exigió explicaciones públicas tanto al presidente como al partido:

Estar callado no nos ayuda a nadie. La ciudadanía merece respeto

Díaz llegó a afirmar que, si ella fuera presidenta, ya habría comparecido en el Congreso para dar explicaciones. Sin embargo, advirtió de que no basta con hablar: "No llega con explicaciones. Necesitamos un cambio radical en nuestro país".

La líder de Sumar defendió que la corrupción "no es de derechas ni de izquierdas" y pidió a todas las fuerzas democráticas actuar conjuntamente. También mostró su rechazo absoluto a que cargos implicados en casos de corrupción sigan aforados: "Si roba o comete un delito, no puede estar aforado. Me revienta la cabeza".

La vicepresidenta concluyó asegurando que España se encuentra ante un "punto de inflexión sin marcha atrás" y que "toca defender el país con limpieza absoluta y no robar", una frase que atribuyó a la educación recibida en su propia casa.