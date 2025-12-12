"Se ha enfrentado el putero al guapo": la trama de hidrocarburos detalla la bronca entre Sánchez y Ábalos en el Consejo de Ministros

El último informe de la UCO de la Guardia Civil sobre la trama de los hidrocarburos apunta directamente al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que habría recibido un millón de euros de la organización presuntamente dirigida por Víctor de Aldama y Claudio Rivas para favorecer los intereses de Villafuel.

Entre los fragmentos más llamativos del documento aparecen conversaciones que se produjeron entre varios miembros de la trama cuando conocieron el cese de José Luis Ábalos, el pasado 10 de julio de 2021. La empresaria Leonor González, señalada como colaboradora de Villafuel, relató a su pareja Natán González que se había "liado" en el Consejo de Ministros: "Nos acaba de llamar Víctor (de Aldama). Se ha enfrentado el putero al guapo y se ha levantado en mitad de la reunión y delante de todos lo ha mandado a tomar por culo".

"La mitad del partido está con el putero y la otra mitad, con el guapo"

"Por lo visto, la mitad del partido está con el putero y la otra mitad, con el guapo. Nos ha llamado para tranquilizarnos, que no nos preocupemos por lo que tenemos en marcha, que todo sigue adelante", añadió González.

Su pareja le respondió que "desde luego, el putero terminaría de hundir al PSOE", mientras ella afirmó que Aldama le había llamado para tranquilizarlos: "Que no nos preocupemos por lo que tenemos en marcha, que todo sigue adelante". "Ah, vale. Pues mejor. Es de agradecer que haya hecho eso. Hombre, los negocios no se mezclan", replicó él.

Preocupación en la trama por la destitución de Ábalos

La UCO explica que la empresaria retomó horas después la conversación sobre las consecuencias que tendría la destitución de Ábalos como ministro y le comentó a su pareja que el empresario Claudio Rivas -el presunto líder de la trama- estaba "mosca".

"Normal, se puede ir todo a la mierda", le escribió su pareja, a lo que ella contestó que no creía: "Se les ha dado mucho dinero, no se van a arriesgar, se les ha dado más de 1 kilo". "Como empiecen a largar", insistió él, preocupado.

La UCO resume que Ábalos atravesaba en ese momento una "situación política compleja" derivada de la pérdida de influencia y poder tras su cese como ministro y la posterior renuncia al cargo de secretario de Organización del PSOE.