La UCO concluye que Ábalos necesitó la coordinación con Industria y Transición Ecológica para conceder la licencia a Villafuel

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la trama de hidrocarburos logró infiltrarse no solo en el Ministerio de Transportes, sino también en los departamentos de Industria y Transición Ecológica para facilitar la concesión de la licencia de operador mayorista de hidrocarburos a la empresa Villafuel.

El objetivo, según el informe, era influir en la resolución administrativa que permitiría a Villafuel operar como mayorista en el mercado de hidrocarburos a pesar de incumplir los requisitos legales, "a cambio de una contraprestación económica".

El documento, fechado el 3 de diciembre de 2025, subraya que el proceso para obtener la autorización como operador mayorista requería necesariamente una coordinación entre ministerios para avalar que la empresa cumplía las exigencias técnicas y legales establecidas en la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos.

Los procesos para conseguir la licencia

La normativa del sector obliga a verificar que la empresa solicitante cumple requisitos técnicos, financieros y legales, lo que implica la participación de distintos organismos públicos. El Ministerio de Transición Ecológica tiene el papel central: recibe la declaración responsable de la empresa, supervisa el proceso y, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas, decide si concede o deniega la autorización basándose en los informes de la Subdirección de Hidrocarburos.

Una vez aprobada, debe comunicar la licencia a la CNMC y a la Corporación de Reservas Estratégicas, que controla que la compañía disponga de las reservas obligatorias. Industria, aunque no interviene en la decisión final, tiene una función relevante en la recopilación y gestión de información del sector, lo que también la situaba dentro del circuito administrativo que la trama trató de influir.

La UCO subraya la influencia de la trama en el exministro José Luis Ábalos para que Villafuel obtuviera la autorización sin cumplir la obligación legal de justificar fondos propios por valor de tres millones de euros. No lo logró en sus primeros intentos, pero finalmente la empresa obtuvo la licencia el 12 de septiembre de 2022 al considerarse que cumplía el requisito de capacidad financiera.

Las reuniones reflejadas en el informe

Los agentes aseguran que la "influencia" atribuida a Ábalos se materializó en diversas reuniones y gestiones realizadas por su exasesor, Koldo García, con responsables de distintos ministerios. Citan tres reuniones en 2020 con Juan Ignacio Bidart, jefe de gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto; una de ellas con la presencia de Aldama y otras dos desarrolladas en el propio Ministerio. La UCO subraya que Industria no tenía competencias en la concesión de licencias, pero sí capacidad para intervenir en el flujo de información.

El informe también recoge contactos entre Koldo García y Marc Pons, jefe de gabinete de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, e identifica indicios de un encuentro en el Ministerio el 8 de julio de 2021, cuando la autorización seguía sin resolverse y la organización mostraba impaciencia. Asimismo, la UCO detalla conversaciones entre Aldama y el entonces director general de Política Energética y Minas, Manuel García, en marzo de 2021, poco antes de que Villafuel presentara alegaciones tras una nueva negativa administrativa.