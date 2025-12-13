Margarita Robles responde a Yolanda Díaz que deje las "lamentaciones" y se centre en "trabajar en su Ministerio"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, manifestó este sábado, ante la petición que ha realizado la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, exigiendo una remodelación del Gobierno, que "determinadas lamentaciones no tienen ningún sentido" y dijo a Díaz que lo que los ciudadanos piden a sus gobernantes es que trabajen.

Robles, que acudió a la jornada de puertas abiertas del Congreso de los Diputados con motivo del 47 aniversario de la Constitución, declaró a los medios de comunicación que "lo que le diría a la señora Díaz es que hay mucho que trabajar. Ella supongo que tendrá mucho que trabajar en su ministerio. Yo tengo mucho que trabajar en mi ministerio, trabajar por la paz y la seguridad, en España y en el mundo. El Gobierno tiene que trabajar y, por lo tanto, yo lo que le recomiendo a la señora Yolanda Díaz es que lo que los ciudadanos nos piden es que trabajemos. Determinadas lamentaciones no tienen ningún sentido".

Díaz y Sumar piden "cambios profundos" en el Gobierno

La vicepresidenta segunda del Gobierno, al igual que hizo este sábado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, lanzó a Sánchez esta exigencia ante los casos de corrupción y acoso sexual que afectan a cargos del PSOE y personas que han colaborado en Moncloa con el presidente del Gobierno. Al respecto, Robles declaró que con la corrupción hay que tener "tolerancia cero" y apoyar al máximo a la justicia.

Apoyarla al máximo, añadió, para que sean los tribunales los que diluciden posibles responsabilidades porque, insistió, "no queremos corruptos, no queremos machistas, pero al mismo tiempo los ciudadanos nos piden que trabajemos".

"Frente a cualquier tipo de agresión sexual, tolerancia cero"

Al igual que con la corrupción, la ministra de Defensa indicó que, "frente a cualquier tipo de agresión sexual, tolerancia cero. Creo que las mujeres tenemos que denunciar clara y contundentemente. No al machismo, rotundamente no al machismo. Y desde luego, el papel de las mujeres en esta sociedad, en este mundo y en la política es esencial y fundamental".