Las socialistas extremeñas, a Sánchez: "que no te tiemble la mano ante acosadores y puteros"

Las teloneras de Pedro Sánchez y Miguel Angel Gallardo no han evitado lanzar el mensaje que todas esperaban. Y así empezaba el mitin de hoy; con las palabras de la Secretaria General de las socilialistas en Cáceres, Belén Fernández:

Compañeros, necesitamos que denunciesis a acosadores y puteros

Belén Fernández se dirigía a "los" socialistas: "Estamos hartas de esos hombres mediocres y misóginos. Por su supuesto que el machismo es sistémico. Por supuesto que el machismo normaliza las miradas y los comportamientos jocosos o las manos que se creen con derecho sobre nuestros cuerpos. Pero por eso necesitamos que os signifiquéis. Queremos que vosotros denunciésis a acosadores y puteros. Os queremos con nosotras en esa lucha" -concluía la líder de los socialistas en Cáceres.

No se quedaba ahí el mensaje de las socialistas extremeñas. Ante un Pedro Sánchez con cara de circunstancias, la Portavoz del PSOE en Cáceres lanzaba otro grito desesperado: "Mano dura contra los machistas. Que no te tiemble la mano, Pedro, contra acosadores y puteros. Que las mujeres del PSOE -señalaba-no tengamos que arrepentirnos de nada".

((Seguirá ampliación))