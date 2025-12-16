El PSOE entrega al juez un pendrive con la información sobre los pagos en metálico desde 2017

El PSOE ha entregado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' un pendrive en el que se incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes de la formación.

Así consta en una diligencia en la que el Juzgado Central de Instrucción Número 2 da constancia de que los socialistas han entregado al tribunal "un sobre cerrado, el cual contiene escrito junto con la documentación, en formato pendrive", que fue requerida por el magistrado Ismael Moreno. Esos pagos, sostiene el PSOE, se hicieron para compensar gastos realizados por cargos, trabajadores o simpatizantes socialistas.

El juez de la AN decidió en noviembre abrir una pieza separada para investigar esos pagos en efectivo. Lo hizo a instancias del magistrado del Tribunal Supremo que también instruye la causa, ante la sospecha de que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el PSOE a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.

Además, la Fiscalía Anticorrupción apuntó a un posible delito de desfalco cometido contra la formación política, entre "otras irregularidades".

El juez reclamó la totalidad de los pagos

Moreno reclamó por esos motivos al PSOE la "relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos" de 2017 a 2024, sin hacer mayores precisiones.

El PSOE aseguró al juez que colaboraría con la Justicia en cualquier caso, pero alertó de que, en el caso de entregar la documentación íntegra, habría "graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos" porque implicaría aportar "todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios". El juez reclamó la totalidad de los pagos.

Los socialistas solicitaron al magistrado, además, que guardase esa información que ya han aportado en una pieza secreta a la que sólo accedan los investigadores, el juzgado y la Fiscalía, explicando que "es notorio que el PP y el resto de acusaciones hacen caso omiso" a la obligación legal de reserva.

Los sobres de Ferraz

El pasado mes de octubre un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil enviado al Tribunal Supremo (TS) en el marco del 'caso Koldo' revelaba que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, sin que algunos de esos pagos se reflejen en el registro de liquidaciones por gastos aportado por el PSOE.

En el informe, la UCO indicaba que, "de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo".

Los investigadores explicaban que, de las conversaciones entre el ex asesor ministerial Koldo García y su entonces mujer Patricia Uriz, se corroboró que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE, en la calle Ferraz".

La Guardia Civil exponía que "el análisis conjunto de la documentación aportada por el PSOE, frente a las evidencias digitales (las conversaciones), permitía establecer en algunos casos una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos registradas". Sin embargo, la UCO señalaba que "en otros supuestos no se ha podido confirmar dicha correspondencia".

Este informe puso en el foco los pagos en efectivo en el Partido Socialista, algo que desde el Gobierno defendieron como una práctica perfectamente legal. El propio presidente del Gobierno admitió haber cobrado en efectivo en el PSOE.

Pedro Sánchez vuelve a admitir que ha liquidado gastos en efectivo en el PSOE: "Lo veo normal, siempre dentro de los límites de la legalidad" | EFE/Mariscal

En cualquier caso siempre ha defendido que las cuentas del PSOE están claras y que no hay financiación irregular.