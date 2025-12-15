Sánchez descarta convocar elecciones y presume de contundencia contra el acoso sexual y la corrupción: "Vamos a acabar la legislatura en 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado unos días el tradicional balance del año tras una semana crítica para el PSOE, por las continuas denuncias de acoso sexual contra algunos altos cargo del partido, así como las nuevas informaciones sobre los casos de corrupción que afectan a su entorno. Ha defendido que el Gobierno ha tratado "con absoluta transparencia y contundencia todas las denuncias" y que en el PSOE hay "contundencia y no connivencia con la corrupción".

Antes de detallar los datos del informe 'Cumpliendo', ha trasladado a la ciudadanía el compromiso "absoluto" del Gobierno con el feminismo y ha asegurado que el objetivo es acabar la legislatura en 2027 porque a los españoles "les renta" este Gobierno, descartando así un adelanto electoral.

Cero lecciones de la derecha y la ultraderecha

"Hemos cometido errores, como todos, pero todos los avances en materia de igualdad se han conseguido gracias a los progresistas", ha sentenciado, al mismo tiempo que ha señalado que "no" va a aceptar "lecciones" de la derecha y la ultraderecha, ya que "utilizan mecanismos para tapar y minimizar esta lacra social" y ha puesto en valor los protocolos antiacoso de su partido.

Sobre el caso Salazar ha insistido en que el PSOE tomó medidas desde el primer momento y ha reconocido que hubo un fallo en una de las denuncias, pero que ya se ha corregido. Además, ha pedido que todos los partidos deberían tener protocolos antiacoso. "Ser feminista no te hace infalible, pero te marca el camino que debes seguir en estos casos", ha manifestado.

Igualmente, Pedro Sánchez ha destacado que "el machismo no pertenece a un solo partido político", sino que es una "lacra" presente en la sociedad, en un claro mensaje a los partidos políticos que niegan que las mujeres que militan en sus filas pasan por situaciones similares.

Sobre los casos de corrupción, el presidente ha vuelto a señalar que el PSOE ha actuado "con contundencia y no con connivencia", algo que ya ha dicho en anteriores ocasiones, en un claro ataque al PP. "Recordemos por qué el señor Casado no es el líder de los populares y Feijóo sí lo es", ha puntualizado. Sobre Vox no ha querido pronunciarse porque, a su juicio, "bastante tienen ya". Igualmente, ha aseverado que en el PSOE "no hay financiación irregular" porque las cuentas son "públicas, transparentes y están auditadas".

Además, preguntado por si conocía a José Luis Ábalos en el ámbito personal, Pedro Sánchez ha tirado de ironía: "Se conoce más a una persona yendo de vacaciones que compartiendo mesa en el Consejo de Ministros".

Vamos a dar lo mejor de nosotros en esta segunda parte de la legislatura

Así las cosas, Sánchez ha avisado de que no va a olvidar ni eludir "su responsabilidad" desde el Gobierno progresista y ha enumerado algunos de los retos que debe continuar afrontando, como proteger el Estado de Bienestar atacado por la derecha y la ultraderecha, defender la democracia y el multilateralismo o luchar contra el cambio climático.

"Estamos llenos de convicción y energía y por eso vamos a dar lo mejor de nosotros en esta segunda parte de la legislatura", ha comentado el presidente, descartando así un adelanto electoral, a pesar de ser consciente de que "el contexto es difícil", debido a los ataques de la oposición "más destructiva y ultra de todos los tiempos".

Para conseguir llegar a acuerdos, Sánchez ha vuelto a poner en valor el diálogo con el resto de formaciones y ha aseverado que va a "sudar la camiseta" y a buscar "apoyos debajo de las piedras" para lograr mejoras para la mayoría social.

"Normalidad plena" en Cataluña y "mano tendida" a todas las fuerzas políticas

Otro de los asuntos que ha tratado Pedro Sánchez es la ley de amnistía, que ha defendido que es "constitucional, legítima y que está dando resultados", y ha justificado que la han validado "instituciones muy acreditadas", como la Comisión de Venecia, la Comisión Europea o el Tribunal Constitucional. Lo mismo ha dicho de la quita de la deuda autonómica y se ha preguntado por qué algunas comunidades no entienden que es un beneficio para ellas.

Además, ha aprovechado esta "normalidad plena" para insistir en que desde el Gobierno tienen "la mano tendida" hacia todas las fuerzas, "incluidas las independentistas", en un claro llamamiento a Junts, tras su ruptura con el Ejecutivo.

En un repaso de todo lo logrado, Sánchez ha sacado pecho del 91% de votaciones ganadas en el Congreso, las 51 leyes que han sacado adelante o medidas "históricas" que han propiciado los mejores datos en España. "No tenemos grandes mayorías, es evidente, pero tenemos grandes resultados", ha apostillado en referencia a lo que le cuesta sacar adelante al Gobierno propuestas debido a la negativa y oposición de Junts, PP y Vox.

Además, ha cargado contra las Comunidades Autónomas porque, a pesar de haberles dado 300 millones de euros más que las administraciones anteriores, lo que hacen es "recortar y privatizar". Les ha pedido que cumplan con la ley, sobre todo en materia del aborto. "No vamos a permitir que no se respete la ley; otros privatizan, nosotros damos recursos", ha declarado.

Un abono de transporte público y ataques a las Comunidades Autónomas

En cuanto a la vivienda, que es el "mayor problema de la sociedad", Sánchez ha puesto el foco también sobre las autonomías, ya que es de su competencia, pero "les entra por un oído y les sale por el otro" tomar medidas para paliar el problema. A pesar de los precios elevados y los problemas de los jóvenes para acceder a una, se ha mostrado orgulloso porque el Gobierno ha sido "consistente, coherente y determinado" en este ámbito.

En la comparecencia, Sánchez ha hecho un anuncio oficial: la creación de un abono único de transporte público. "Llevaremos un Real Decreto Ley al Consejo de Ministros con un precio de 60 euros al mes para los adultos y 30 euros para los jóvenes menores de 26 años. Es una medida transformadora y ahorradora", ha dicho el presidente y ha pedido que "poco a poco" se adhieran los transportes que dependen de las autonomías.

El líder del Ejecutivo también ha puesto en valor las energías renovables, que permiten a los españoles tener la factura de electricidad "más barata de toda la Unión Europea" y ha dejado caer que en el próximo pleno del Congreso, el Gobierno va a presentar el Pacto de Estado para luchar contra la emergencia climática.

Aun así, ha reconocido que es "innegable que aún hay mucho por hacer" sobre todo en cuanto a los datos microeconómicos -los que afectan al día a día de las personas-, que hay que mejorarlos. A pesar de ello, el presidente ha recalcado que España es una de las economías "más prósperas de Occidente" y ha ironizado sobre los comentarios "de los de siempre" que insisten en que España se hunde.