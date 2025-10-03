La UCO detecta gastos de más 95.000 de Ábalos sin justificación bancaria

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado más de 95.000 euros desembolsados por el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos sin justificación bancaria, entre los que destaca 20.799,40 euros de gastos "personales con cargo a una fuente de ingresos no declarada".

Así consta en el informe sobre la situación económica de Ábalos que el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, encargó a los investigadores.

"Los desembolsos detectados en las evidencias, sin descartar la existencia de otros muchos sobre los que no se hubieran comunicado por los medios intervenidos, y que Ábalos no habría compensado por vía bancaria, ascenderían a un total de, al menos 95.437,33 euros", dice.

De ese total, la UCO detalla que 6.887,94 euros habrían ido a "Jéssica"; otros 2.953 euros a "Andrea"; 602,15 euros a "Tatiana"; y 3.337,25 euros a "Rosa".

Según explican, aunque "en la vía bancaria los ingresos y gastos aparecen equilibrados", cuando se tienen en cuenta esos desembolsos del también exdirigente socialista, "se observa un volumen de gasto superior".

