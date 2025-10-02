La UCO pide rastrear las cuentas de Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras para comprobar si cobraron comisiones a cambio de adjudicaciones

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, autorización para rastrear los datos bancarios y fiscales de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y del exdirector general de Carreteras Francisco Javier Herrero, ambos investigados por presuntas adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones.

Según un escrito remitido esta semana al magistrado, los investigadores consideran que tanto Pardo de Vera como Herrero actuaron como “facilitadores” de adjudicaciones exitosas dentro de su ámbito de responsabilidad. Por ello, la Guardia Civil plantea que resulta “imprescindible” esclarecer si pudieron recibir “cualquier tipo de contraprestación, de la naturaleza que fuere”.

La UCO solicita que se curse mandamiento judicial a distintas entidades financieras y a la Agencia Tributaria con el fin de obtener información patrimonial de ambos. Entre los bancos señalados se encuentran Andbank, BBVA, Banco de Caminos, Banco Sabadell, Banco Santander y Arquia Bank.

En el caso de Herrero, los investigadores subrayan su vinculación con varias sociedades mercantiles, como Polis Project y Palta Naturae, en las que aparece como autorizado o titular de cuentas. Además, se le relaciona con la compra de unos terrenos en Cádiz y figura como propietario en una comunidad de vecinos en Sevilla. El rastreo realizado por la Guardia Civil ha identificado hasta cinco cuentas en un banco de Andorra (con IBAN de España) vinculadas al exdirector de Carreteras.

Traslado a la Fiscalía Anticorrupción

El juez Moreno ya ha dado traslado de esta solicitud a la Fiscalía Anticorrupción, que deberá pronunciarse sobre la pertinencia de estas diligencias. De obtener el visto bueno, los investigadores podrán acceder a los productos financieros en los que Pardo de Vera y Herrero aparezcan como titulares, representantes o autorizados.

La finalidad es determinar si, además de haber favorecido adjudicaciones presuntamente irregulares, percibieron pagos ilegales en forma de comisiones.