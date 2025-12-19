La ONU condena el desalojo en Badalona de cerca de 400 migrantes

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha mostrado consternada por el desalojo de 400 migrantes que vivían en un instituto abandonado de Badalona por parte de los Mossos d'Esquadra. Un edificio que llevaba ocupado desde 2023 que servía como infravivienda y que ahora, por orden del Ayuntamiento, ha sido desocupado. Sobre las condiciones de la estancia, tal como se aprecia en diversos vídeos, hay un abundante número de habitaciones con colchones en el suelo, llenas de basura y sin ningún tipo de acondicionamiento. Los expertos han calificado la situación como una estigmatización de los migrantes en Cataluña.

En concreto, ha sido el Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal, y el Relator sobre los derechos de los migrantes, Gehad Madi, que han lamentado el desalojo pese a los llamamientos que se han realizado al Consistorio liderado por Xavier García Albiol (PP).

La ONU señala la violación del derecho a la vivienda

La Organización ha señalado la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ahora las personas tras ser desalojadas. "Sin hogar en pleno invierno y sin que las autoridades municipales les ofrezcan una vivienda alternativa adecuada", ha afirmado la ONU. La mayoría de estos migrantes tienen que acampar al aire libre teniendo en cuenta las temperaturas de la época.

Por esto último, los relatores señalan que desalojar a una persona en pleno invierno constituye una grave "violación del derecho a una vivienda adecuada". No proporcionar alternativas puede constituir un trato "cruel, inhumano o de degradante, prohibido, además, en el derecho internacional de los derechos humanos", han informado los expertos de la ONU.

En el comunicado han instado a las autoridades a garantizar que los desalojados tengan acceso a una vivienda adecuada para "proteger sus derechos y su dignidad".