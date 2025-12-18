Toni Nadal, sobre la separación entre Alcaraz y Ferrero: "Creo que la decisión es de Carlos y no es tenística"

El mundo del tenis se ha visto sorprendido este martes con el anuncio de la ruptura profesional entre Carlos Alcaraz, el tenista número 1 del mundo, y Juan Carlos Ferrero se cierra tras 7 años con 24 títulos -6 Grand Slam- y 280 partidos ganados de los 345 disputados (el 81,1 %), con casi 49 millones de euros en premios.

Sorprende que llegue esta noticia en una temporada llena de éxitos y para valorar esta situación se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche, Toni Nadal: "Me ha sorprendido, no me lo esperaba después de la temporada tan buena que ha tenido con dos Grand Slam y como número 1. Las relaciones en el mundo del tenis son difíciles porque el que paga, que es el jugador, normalmente paga para escuchar lo que quiere oír".

"La decisión entiendo que es de Carlos porque Ferrero ha manifestado que quiere seguir, entonces imagino que la decisión no es tenística", intuye. Ferrero dirige a Carlos desde que tenía 15 años, dos antes de que debutara en la ATP, le ha impulsado al éxito y le ha guiado hasta lo que ha llegado hacer: "Creo que a nivel tenístico, Carlos tiene que estar muy contento con el trabajo que ha hecho Ferrero".

"Me hubiera gustado que hubieran estado juntos toda la carrera porque creo que a los dos le ha ido muy bien", señala. Ahora Carlos seguirá su carrera con Samuel López, segundo entrenador y también técnico de la academia que gestiona Ferrero en Villena.