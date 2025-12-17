David Cuenca, antes de recibir al Real Madrid en Copa: "Se habla de un posible Talaverazo"

El Real Madrid comienza este miércoles el camino de la Copa del Rey frente al Talavera, que buscará dar el campanazo ante un Madrid que llega cuestionado tras los últimos resultados y con la inseguridad de que Xabi Alonso siga al frente del proyecto.

En la previa de este partido emocionante para Talavera de la Reina se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche su jugador y canterano del Real Madrid, Dani Cuenca: "Como nos de por ganar mañana, salimos en todos lados. El partido ya es histórico para nosotros pero si ganamos... Sabemos que la situación es complicada pero es el Real Madrid. Se habla de un posible Talaverazo".

Dani Cuenca formó parte de la cantera del club blanco hasta la pasada temporada: "Enfrentarme al Real Madrid que es el club de mi vida porque es el que me ha formado, es especial. Tuve de compañeros a Gonzalo, Asencio, Carreras". "El Talavera ha sido el equipo que confió en mí en verano cuando tenía que salir de la cantera. Yo venía de sufrir pubalgia y estuve sin tener muchos minutos porque se me complicó", explica.

Este año el Talavera ha subido a Primera RFEF y ahora busca completar una nueva gesta: "Ojalá pueda meter gol mañana, pediría perdón al Madrid, pero ojalá hacerlo. Más que miedo nos da impresión a todos defender a Mbappé porque al final es el mejor jugador del mundo".