La crisis Del Real Madrid: Ni Klopp ni Zidane, pero la salida de Xabi parece inevitable

La derrota contra el Celta ahondó aún más en la convicción de que la conexión entre el entrenador y el vestuario se rompió hace tiempo. No es una cuestión de resultados.

La primera gran crisis, evidente, y a ojos de todo el mundo, la desencadenó Vinicius tras un Clásico que el Real Madrid ganó. Ganó ante el Barça, pero se habló de sus gestos en un cambio y de un comunicado posterior en el que no sólo obvió una disculpa al entrenador. Es que, además, se encargó de que supiéramos que la omisión era intencionada, deliberada. Y, después, los desencuentros con Valverde, con Bellingham, con Rodrygo.

No es que lo vean como un enemigo o que haya un enfrentamiento frontal entre Xabi y la plantilla. Simplemente no ha habido conexión, no ha llegado el mensaje, no hay existe esa sensación de autoridad que hay con otros entrenadores.

Ese fútbol moderno del que se habló, con presión alta, con intensidad, con cambios. De eso no hay ni rastro. ¿Se dispararon demasiado las expectativas antes de ver a Xabi en acción aquí? Pues no lo sé, porque me consta que la ilusión en el proyecto y la convicción de que era la elección adecuada es cierta. Fue real. Pero las dudas surgieron pronto. Y los problemas se sucedieron.

Los que no admitían problemas y sólo subrayaban las victorias o el liderato del Real Madrid, ya se rinden también a la evidencia de que Xabi Alonso está sentenciado. Y no es porque el propio Xabi no haya puesto de su parte. Lo ha intentado, se ha adaptado, ha cambiado cosas, ha cedido, se ha acercado al vestuario. Pero ni así.

Dudas con Xabi Alonso hay desde hace meses. Preguntas sobre si el ofrecimiento para ser entrenador del Real Madrid llegó demasiado pronto, a pesar de su éxito en Alemania, y no saben qué contestar. Aunque recalcan en el club que el banquillo del Bernabéu no es el del Leverkusen.

Ahora ya hablamos de otra cosa, hablamos de la posibilidad real de un cambio. Esto Xabi ya lo intuye. No necesita que nadie le de un ultimátum ni le transmita la sensación de que se la juega ante el Manchester City. Eso ya lo sabe él sin que nadie se lo diga.

Ahora parece que hay prisa por hablar de nombres. Klopp no va a venir, el Madrid no está en esto ahora. Y Zidane es un enigma, pero en el club no cuentan con una tercera etapa del francés, que tampoco se sabe si aceptaría unos meses antes de firmar con Francia. ¿Arbeloa es una solución? Un entrenador con menos experiencia que Xabi, muy cercano a él. Un perfil bajo para un vestuario ingobernable hasta ahora. Pues parece lo más sencillo, que el entrenador del Castilla sea la solución inmediata.

En la reunión que mantuvo Florentino Pérez con sus más estrechos colaboradores, nada más perder con el Celta, se habló de todo esto y de la preocupante racha de lesiones. Otro enigma sin respuesta.