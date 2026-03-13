Juan del Val: "Creo que al Barça en Champions le va a eliminar el Atlético de Madrid"

Juan del Val es el ganador del Premio Planeta 2025 con la novela 'Vera, una historia de amor'. El conocido colaborador de 'El Hormiguero' de Antena 3 y autor madrileño, ha conseguido un hito en su carrera al que pocos pueden aspirar y se apunta a una lista de nombres célebres que han sido galardonados con este premio.

Con sus 55 años y cuatro novelas a sus espaldas en solitario, se ha alzado con el galardón literario mejor dotado del mundo y hoy ha compartido este logro con Radioestadio Noche: "Lo que más me gusta que me digan de una novela es 'me cuesta mucho dejarla'. Estoy con la siguiente y una mujer vuelve a ser la protagonista. Tengo ego porque sino es imposible enfrentarte a una novela. Todo está hecho y todo está escrito, no vas a tener un pensamiento que no haya tenido nadie antes".

Juan del Val ha demostrado su pasión por el fútbol y por su equipo, el Real Madrid: "No tiene ningún sentido ser de otro equipo y eso que mi padre es del Atlético". El escritor ha visitado el programa en el día después del hat trick de Fede Valverde con un 3-0 donde Arbeloa le ganó el pulso a Guardiola que intentará obrar el milagro en la vuelta para que el Real Madrid no está en cuartos de final de la Champions: "Si eres madridista tienes derecho a ser optimista".

Aún siendo un enamorado de su equipo, se ha mostrado crítico con algunos capítulos del pasado como el plantón del club al Balón de Oro: "Yo viajo a Barcelona sin saber que ganaría el Planeta pero la cosa pintaba bien y si no hubiese ganado también habría ido. Como club no me gustó lo que hizo con Vinicius cuando se enteraron que no ganaría el Balón de Oro. Yo eso no lo haría nunca, hay que saber perder. Creo que no tiene mucho que ver con los valores que tiene que tener el Real Madrid".

En un día como hoy, en la previa de las elecciones a la presidencia del Barcelona que se celebran este próximo domingo 15 de marzo con los dos únicos candidatos Joan Laporta y Víctor Font, Juan ha dado sus preferencias por el ganador: "De presidente para el Barça quiero el que le venga peor, soy un poco anti barcelonista". "Creo que al Barça en Champions le va a eliminar el Atlético de Madrid", añade.

Además, hoy hemos conocido durante el día distintas opciones para disputar la Finalissima del próximo 27 de marzo entre Argentina y España, que ahora mismo no tiene sede para el partido: "Me parece vergonzoso que se juegue una final en Qatar y la Supercopa en Arabia, tiene algo que ver los principios e ir allí para blanquear los regímenes es algo a lo que no nos deberíamos prestar".