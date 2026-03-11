Audrey Pascual, histórica en los Juegos Paralímpicos con su segundo oro: "La 'Number One' me llamaba mi abuelo"

Los Juegos Paralímpicos 2026 quedarán en la historia española por el nombre de Audrey Pascual que está consiguiendo lo imposible tras colgarse dos medallas de oro y una de plata en las tres pruebas disputadas hasta el momento. Este martes se ha colgado su segundo oro en combinada alpina, como ya lo hiciera en supergigante.

Tres medallas para la esquiadora madrileña que está rompiendo todos los récord y que desde pequeña apuntaba a ser la mejor: "La 'Number One' me llamaba mi abuelo y esto es increíble. Había despuntado más en estas pruebas de velocidad y ahora vienen las de técnicas que también soy de las mejores. De momento tengo tres pero voy a ir por las cinco, por mí que no quede". Audrey buscará volver a subirse al podio en las dos prueba de eslalon el jueves y el sábado.

Audrey ha recordado como fue su comienzo en el esquí: "Cuando empecé en descenso me daba mucho miedo, la primera vez que lo hice lo pasé realmente mal y aquí estoy ahora, con una plata en descenso. Empecé a esquiar porque mis primas iban a esquiar y yo también quería, entonces encontramos a la 'Fundación También' que me daba todas las facilidades y un profesor que me enseñaba y desde los 10, 11 años hasta ahora".

Hacía 28 años que una deportista española no conseguía un oro en los Juegos Paralímpicos de Invierno y Audrey lo ha hecho por partida doble: "El esquí ha sido mi vida desde que empecé a practicarlo y surfear también me gusta. Mis padres siempre me han impulsado a hacer cosas nuevas y me han dejado ser yo la que elija lo que quiero hacer y probar lo que quiera".