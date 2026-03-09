Luis Milla: "Es un sueño ir a la Selección, sería un premio para mí"

El Getafe ha vuelto a ganar este domingo por dos goles a cero al Real Betis y ya suma cuatro victorias en los últimos cinco partidos, la mejor racha de la temporada. Tras nueve partidos sin conocer la victoria, ha ganado a Deportivo Alavés, Villarreal, Real Madrid y Real Betis, y el próximo sábado visitará el Metropolitano con el objetivo de seguir sumando puntos mirando a los puestos europeos.

Uno de los grandes nombre de este Getafe es Luis Milla, que ya suma cuatro temporadas en el equipo madrileño y se ha ganado el cariño de la afición: "Conseguir victorias en casa para nosotros es importante y estamos contentos con la racha que llevamos. Me siento bien en Getafe, estoy feliz y contento. Soy muy ambicioso y tengo muchas ganas de mejorar".

Con los últimos resultados, el equipo ha pasado de sufrir por el descenso a estar a cinco puntos de posiciones europeas: "Ha habido un punto de inflexión y después del parón ha venido gente que nos ha ayudado mucho y ahora hemos sumado muchos puntos. Fue muy duro el tramo final de la pasada temporada y eso nos tiene que ayudar para no cometer los mismo errores. No fue solo problema de fútbol fue también mental. Esto depende mucho del estado de ánimo y te metes en una vorágine de la que cuesta mucho salir".

"Los jugadores que han venidos nos han ayudado, éramos consciente todos que necesitábamos gente que supiera a lo que venía y nos ha dado aire. Conseguir resultados, ver que la dinámica cambia, por suerte hemos encontrado un juego y una personalidad en el equipo que nos está dando resultados. El sábado vamos a otro estadio espectacular con otro rival que significa mucho, vamos a intentar ganar, estamos preparados y trabajamos para ganar en cualquier sitio, creo que lo hemos demostrado", asegura.

El nombre de Luis Milla lleva un tiempo sonando en la selección y el madrileño se muestra ilusionado por vestir la roja: "Cualquiera tiene ganas de ir a la selección, es un sueño ir al Mundial. Me lo imagino, hay que mejorar y ser mejor cada día, es uno de esos sueños que me quedan. Soy consciente de lo complicado que es porque tenemos la mejor selección del mundo, ojalá algún día me llegue porque me hace mucha ilusión y sería un premio para mí. En noviembre fue la primera vez que estuve expectante por si pasaba".