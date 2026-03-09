¡Un jugador de la última categoría asturiana agrede a un árbitro!: "Un fallo humano nos lleva a estar en boca de todo el ámbito nacional"

El fútbol local vuelve a ser noticia por la agresión a un árbitro, pero esta vez esta agresión ha llegado a todos los medios debido a la polémica respuesta de su club. El CD San Luis, un equipo de la última categoría del fútbol en Asturias, ha protagonizado un lamentable acontecimiento cuando tras pitar el árbitro un penalti en contra, uno de sus jugadores ha golpeado y tirado al suelo al colegiado e intentando patalear. Un hecho que el club en primera instancia no condenó.

Tras hacerse eco todos los medios de comunicación, el club horas después rectificó en su comunicado y apartó al jugador del equipo. Para explicar todo lo sucedido se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche el entrenador, Marco Antonio Iglesias: "El comunicado no sale por parte del club, sale de una persona del club a modo personal y cuando llega a oídos del Presidente y a mis oídos llamo rápido porque eso hay que quitarlo, hay que condenar siempre la violencia".

"Cuando el Presidente se da cuenta del alcance de ese comunicado que llega a toda España, se da cuenta de que tiene que tomar medidas y pedir perdón. Un fallo humano nos lleva a estar en boca de todo el ámbito nacional", explica. El comunicado ha sido redactado por el Secretario General del club que ya ha sido cesado de su cargo.

Marco también ha contado la situación del jugador: "El futbolista está ya apartado de la plantilla. Tiene que haber un castigo ejemplar, por muy mal que lo estuviese haciendo el árbitro no podemos tomar la justicia por nuestra mano. El árbitro actúa mal porque tendría que haber suspendido el partido en ese momento. El futbolista está ahora mismo abatido, está pasando un problema en casa y tomó toda la rabia que llevaba dentro. Al futbolista no lo puedes matar, ha perjudicado al equipo y a su imagen".