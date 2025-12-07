"¡Ha venido a reventar el partido!": Alberto Pereiro reacciona al doblete de Williot, que ha dado la victoria al Celta ante el Madrid

"¡Alerta roja en el Madrid de Xabi Alonso!" Así ha sido la reacción de Alberto Pereiro en Radioestadio al resultado del partido disputado entre el Real Madrid y el Celta de Vigo en la jornada 15 de LaLiga EA Sports. Una victoria que ha dejado muy tocado al equipo local tras una actuación estelar de Williot Swedberg con un doblete.

¡Alerta roja en el Madrid!

El primer gol de Williot abría el marcador para los visitantes con una jugada que no pasó desapercibida. Así lo narró Alberto Pereiro: "¡Qué golazo! Es una anécdota, porque aparece entre área pequeña y grande para meter espuela, tacón y sabe Dios qué más y poner al Celta por delante".

Una derrota que deja muy tocado a Xabi Alonso

Con este resultado, el Celta logra su séptimo triunfo de la historia en LaLiga en 60 visitas al Santiago Bernabéu. Fue Swedberg quien puso la firma a los dos únicos goles del partido, con un gran remate de tacón a los 53 minutos, y culminando una jugada de equipo en el minuto 93. "Un gol para matar al Madrid, para matar al Bernabéu y para dejar muy tocado a Xabi Alonso", sentenció Pereiro tras el doblete de Williot.

Tras la derrota, el Madrid de Xabi pierde su firmeza de local, tras haber ganado todo lo jugado este curso en LaLiga y la Liga de Campeones.