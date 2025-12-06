"¡Es un vendaval!": Alfredo Martínez reacciona al 'hat-trick' de Ferran, que lidera la victoria del Barça (3-5)

Los de Hansi Flick se han llevado los tres puntos en esta jornada 15 de LaLiga EA Sports con una actuación estelar en La Cartuja. Una victoria que lidera Ferran Torres gracias a un 'hat-trick' espectacular del tiburón. Con este triunfo, el Barça reafirma su liderato en LaLiga.

Cuando el Betis inauguraba el marcador con un gol de Antony (1-0) en el minuto seis de partido, poco tardó el conjunto azulgrana en buscar el empate. Llegaba con un gol de Ferran Torres en el 11 de partido, que sería la antesala de su segundo gol tan solo dos minutos después.

Una actuación increíble que no pasó desapercibida para el narrador Alfredo Martínez: "¡Más tiburón! ¡Vuela el Barça, vuela el líder!". Así lo contó en Radioestadio: "Golpea el campeón (...) El remate acrobático de un 'killer', de un matador, de un tiburón. ¡Ferran Torres enmudece La Cartuja, aparece el campeón!".

Pocos minutos después del tanto del suizo Roony Bardghji (1-3) en el 31 de partido, llegaba el 'hat-trick' de Ferran (1-4), que situaba al Barça totalmente a la delantera y con un dominio absoluto. Una jugada abismal del "terremoto azulgrana" antes del descanso.

Ferran Torres enmudece La Cartuja

Ya en la segunda parte, al cuarto de hora, Lamine Yamal marcó de penalti el 1-5, reafirmando y consolidando aún más la victoria del FC Barcelona ante un Betis que hizo lo posible por acortar la diferencia en el marcador. Así lo demostró con dos goles en la recta final, uno de Diego Llorente y otro del colombiano Cucho Hernández, también de penalti.

Pero no fue suficiente para superar a un Barça que hizo una "remontada impresionante", dejando "absolutamente roto el partido" a pesar de los intentos de los locales por salvar el encuentro ante los de Hansi Flick.