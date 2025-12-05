En directo el sorteo del Mundial 2026: el grupo de España, cruces y emparejamientos
Será el primer Mundial con tres sedes
El Mundial 2026 será el primero en la historia en el que habrá tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México.
En Estados Unidos las sedes serán Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, San Francisco, Seattle.
En México se jugarán partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; mientras que en Canadá se jugará en Toronto y Vancouver.
Donald Trump: "Estamos preparados"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes a su llegada al sorteo del Mundial de Fútbol de 2026 que su país está "preparado" para ser uno de los anfitriones del torneo, puesto que comparten con México y Canadá.
"Estamos preparados para esto", dijo Trump preguntado por los periodistas en la alfombra roja del Centro Kennedy de Washington, donde tendrá lugar la ceremonia.
Más equipos y más grupos de lo habitual
El número de equipos será la principal particularidad del sorteo, ya que pasaremos de ver a los 32 equipos habituales a 48. Así, en lugar de quedar estructurados en ocho grupos (A-H), quedarán estructurados en doce (A-L).
Éstos, eso sí, seguirán contando con cuatro equipos cada uno, clasificándose para la siguiente fase los dos primeros y los ocho mejores terceros.
En lugar pasar a octavos de final, la segunda fase será de dieciseisavos, por lo que para llegar a la final las selecciones deberán disputar un partido más de lo habitual.
Los rivales a evitar
Al ser cabeza de serie, España evitará al resto de selecciones del Bombo 1, pero eso no significa que vaya a tener un camino fácil en la fase de grupos.
En el Bombo 2, sin ir más lejos, hay selecciones como la Croacia de Modric, finalista y semifinalista en los dos últimos mundiales; las otras tres sudamericanas, Colombia, Uruguay y Ecuador; o Marruecos, semifinalista y verdugo de España en Qatar 2022.
En el Bombo 3 los principales rivales a evitar son la Noruega de Haaland y Odegaard, que vuelve a un Mundial 28 años después y tras arrasar en la fase de clasificación; y la Egipto de Salah.
El Bombo 4 es, de momento, el más asequible, pero tras la repesca podrían aparecer selecciones Italia, Ucrania, Polonia, Suecia, Turquía o Dinamarca.
España podría evitar a las favoritas hasta semifinales
Una de las particularidades del sorteo es que quedará estructurado de tal manera que las cuatro primeras selecciones del ranking FIFA se evitarán hasta las semifinales.
Así, si España, Argentina, Francia e Inglaterra son primeras de grupo no se verían las caras hasta unas hipotéticas semifinales.
Así quedan estructurados los Bombos
A falta de los seis billetes que aún quedan por repartir en la repesca, los bombos para el sorteo de la fase de grupos han quedado estructurados de esta manera:
- Bombo 1: México, Canadá, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
- Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
- Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica.
- Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda y los seis países pendientes de conseguir su billete en la repesca.
España, entre los cabezas de serie
La selección española se encuentra en el Bombo 1, el de los cabezas de serie, al ser la número uno del ranking FIFA.
Evitará en la primera fase a selecciones potentes como Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil o Portugal.
¡Vive con nosotros el sorteo del Mundial!
¡Muy buenas tardes!
Comienza la cuenta atrás para el Mundial 2026 con el sorteo de la fase de grupos desde Washington. España conocerá en pocos minutos quiénes serán sus primeros rivales.
¡Vívelo con nosotros a partir de las 18:00 en ondacero.es!