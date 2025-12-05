En directo el sorteo del Mundial 2026: el grupo de España, cruces y emparejamientos

Será el primer Mundial con tres sedes

El Mundial 2026 será el primero en la historia en el que habrá tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México.

En Estados Unidos las sedes serán Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, San Francisco, Seattle.

En México se jugarán partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; mientras que en Canadá se jugará en Toronto y Vancouver.