España conocerá hoy sus rivales en el Mundial 2026: cómo es el sorteo y cuáles son los bombos

La cuenta atrás para el Mundial 2026 comienza hoy. Este viernes (18:00h) se celebra en Washington en sorteo de la fase de grupos de una Copa del Mundo un tanto especial porque será la primera vez que se dispute en tres países distintos y que cuente con un formato ampliado de 48 selecciones.

El número de equipos será la principal particularidad del sorteo, ya que pasaremos de ver los ocho grupos habituales (A-H) a ver doce (A-L). Éstos, eso sí, seguirán contando con cuatro equipos cada uno, clasificándose para la siguiente fase los dos primeros y los ocho mejores terceros. Así, en lugar pasar a octavos de final, la segunda fase será de dieciseisavos, por lo que para llegar a la final las selecciones deberán disputar un partido más de lo habitual.

Lo que conoceremos este viernes será cómo quedarán compuestos los grupos, aunque es cierto que aún hay seis plazas por asignar en la repesca del próximo mes de marzo. El calendario no se conocerá hasta el sábado.

Los equipos clasificados han quedado encuadrados en cuatro bombos en función de su posición en el ranking FIFA de noviembre de 2025, con la particularidad de que los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) han quedado encuadrados en el Bombo 1.

Además, a los tres anfitriones se les ha asignado ya un grupo en función de las sedes en las que se disputarán los partidos de esta primera fase. México jugará en el A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D.

El resto del Bombo 1 lo completan España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Otra de las particularidades del sorteo es que no pueden coincidir dos equipos de la misma confederación en el mismo grupo, salvo en el caso de la UEFA, que cuenta con 16 selecciones, por lo que sí podrán coincidir dos equipos europeos (no más) en el mismo grupo.

España, Argentina, Francia e Inglaterra quedarán encuadradas de tal manera que si todas terminan como primera de grupo no puedan cruzarse entre ellas hasta unas hipotéticas semifinales. Así, se evita que se enfrenten las cuatro mejores selecciones del ranking FIFA antes de las rondas finales.

Los rivales a evitar

España será cabeza de serie, por lo que evitará al resto de selecciones del Bombo 1, pero eso no significa que vaya a tener un camino fácil en la fase de grupos puesto que en todos los bombos podemos encontrar selecciones de gran nivel.

En el Bombo 2, sin ir más lejos, hay selecciones como la Croacia de Modric, finalista y semifinalista en los dos últimos mundiales; las otras tres sudamericanas, Colombia, Uruguay y Ecuador; o Marruecos, semifinalista y verdugo de España en Qatar 2022.

En el Bombo 3 los principales rivales a evitar son la Noruega de Haaland y Odegaard, que vuelve a un Mundial 28 años después y tras arrasar en la fase de clasificación; y la Egipto de Salah.

El Bombo 4 es, de momento, el más asequible, pero tras la repesca podrían aparecer selecciones Italia, Ucrania, Polonia, Suecia, Turquía o Dinamarca.

Así son los bombos del Mundial