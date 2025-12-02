España se da un homenaje en el Metropolitano para conquistar la Nations League: escucha la narración de los goles

España ha conquistado la Nations League tras imponerse a Alemania en el partido de vuelta de la final disputado en un Metropolitano abarrotado. El combinado de Sonia Bermúdez ha firmado una segunda parte sobresaliente para resolver un partido que se había atascado en la primera pese al dominio español. Los dos tantos de Pina y el de Vicky López han desatado la fiesta en la grada.

El choque ha arrancado con España volcada desde el primer instante. Esther González ha tenido dos ocasiones clarísimas antes del minuto 10, primero con un tiro ajustado y luego con un remate que Berger ha repelido con reflejos. Alemania, fiel a su presión alta, ha obligado a la defensa española a extremar la atención, especialmente con Anyomi, que ha generado peligro cada vez que ha recibido metros.

La Roja ha seguido empujando, pero sin encontrar precisión en los metros finales. Vicky López, muy activa entre líneas, ha sido la más desequilibrante, provocando superioridades y sirviendo balones que a punto han estado de abrir el marcador. Mariona, por su parte, ha tenido una doble ocasión que Berger ha neutralizado de nuevo. En el otro lado del campo, Alemania ha avisado con una llegada peligrosa de Anyomi justo antes del descanso. Con 0-0, el partido ha llegado al intermedio.

En la reanudación, España ha salido en tromba. La presión arriba ha empezado a dar frutos y las jugadoras de Bermúdez han encerrado a Alemania. Pina, omnipresente en todas las fases del juego, ha sido la encargada de romper el muro: en el 61’, la centrocampista ha cazado un balón en el área para firmar el 1-0 y encender al Metropolitano.

Apenas seis minutos después, ha llegado la obra de arte de la noche. Vicky López, que llevaba toda la segunda parte rompiendo por banda, ha recibido, se ha perfilado y ha soltado un disparo precioso con rosca para clavar el 2-0. Un golazo espectacular que ha confirmado su papel de líder en el tramo decisivo.

A partir de ahí, España ha controlado el partido con solvencia. Y la guinda la ha puesto Claudia Pina con un soberbio gol desde fuera del área. Un derechazo formidable que ha batido por alto a la guardameta alemana. La Roja conquista su segunda Nations League y se mantiene como ganadora única del torneo, ya que no se han disputado más ediciones.