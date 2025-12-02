El Barça afianza su liderato con una importante victoria ante el Atlético

El Barcelona consiguió este martes una importante victoria ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou para mantener el liderato y meter más presión al Real Madrid en su visita a San Mamés, a la que el equipo blanco llega tras tres empates consecutivos ante Rayo, Elche y Girona.

El partido, correspondiente a la jornada 19 pero adelantado por la disputa de la Supercopa de España, fue muy parejo desde el inicio, con ambos equipos buscando hacerse daño, pero con el Barcelona imponiendo su ley a pesar de comenzar perdiendo.

No tardamos mucho en ver el primer gol del partido en una acción de Baena antes de cumplirse el minuto 20. El ex del Villarreal aprovechó la defensa adelantada del Barça para cazar un balón de Molina y definir en el mano a mano ante Joan García.

Pero no duró mucho la ventaja del Atlético en el marcador, pues solo siete minutos más tarde iba a empatar Raphinha aprovechando una gran asistencia de Pedri y marcar a placer después de regatear a Oblak dentro del área.

El Barça se había hecho con el dominio del encuentro gracias a un gran Pedri y pudo ponerse por delante en un claro penalti de Pablo Barrios a Dani Olmo que Lewandowski mandó a las nubes.

Antes del descanso el Atlético pidió una posible expulsión de Gerard Martín por una entrada sobre Giuliano reclamando que éste era el último hombre, aunque ni el colegiado ni el VAR lo consideraron. Simeone intentó mover el árbol en la segunda parte con la entrada de Gallagher, pero el Barcelona siguió mandando sobre el césped.

Pudo por delante a los culés Raphinha tras una buena asistencia de Lamine Yamal, pero cruzó su disparo en exceso. El premio lo encontró Dani Olmo, que aprovechó una combinación en la frontal con Lewandowski para marcar el 2-1. Justo después pudo Lamine Yamalsentenciar después de una mala cesión atrás de Giménez, pero su disparo se marchó desviado por poco.

Tuvo el Atlético una clarísima ocasión en las botas de Almada, que regateó hasta a tres defensas dentro del área, pero no acertó a conectar un buen disparo cuando lo tenía todo para marcar el 2-2 y echó la pelota fuera.

Ya con el tiempo cumplido, Ferran Torres aprovechó una buena asistencia de Balde para poner el definitivo 3-1.

El partido estuvo marcado por las lesiones, pues ambos equipos perdieron a futbolistas importantes durante los 90 minutos. El primero en caer fue Cardoso, antes del primer cuarto de hora, tras un choque con Olmo. También perdió Simeone a Baena en la segunda parte, aquejado de una lesión muscular.

Flick, por su parte, vio cómo cayeron lesionados Dani Olmo y Pedri. El primero justo en la jugada de su gol, tras una mala caída después de su remate; y el canario volvió a sufrir molestias musculares poco después y tampoco pudo acabar el encuentro. Frenkie de Jong se cayó de la convocatoria por la mañana por culpa de un proceso febril.

Suma así el Barça una nueva victoria, la quinta consecutiva en Liga, para mantener su liderato y meter más presión al Real Madrid, ahora a cuatro puntos de los culés aunque pendientes aún de la visita de este miércoles a San Mamés. El Atlético cae después de seis victorias consecutivas en Liga y se queda cuarto sin conseguir dar caza al Villarreal.