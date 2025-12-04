Messi pone en duda su presencia en el Mundial 2026: "Voy a ir día a día"

Leo Messi ha dejado en el aire su presencia en el Mundial del próximo verano que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. En una entrevista en ESPN, el capitán de Argentina ha asegurado que irá viendo "día a día" cómo se siente y no ha dado por hecho que vaya a estar con la selección de Scaloni.

"Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien", explicó el argentino que a sus 38 disputaría su sexta Copa del Mundo a la que acudiría como vigente campeón.

A pesar de no confirmar su presencia en el Mundial, sí que ha señalado que el calendario podría beneficiarle. La temporada en la MLS comenzará en febrero y parará a finales de mayo con motivo del Mundial, por lo que el argentino podría llegar con solo tres meses de competición en las piernas.

"Teniendo una pretemporada en el medio, creo que eso me cambia todo. A mí personalmente me va a ayudar muchísimo (…) Nos agarra en un momento de temporada diferente al europeo. Vamos a empezar una pretemporada fuerte en enero y vamos a tener muchos partidos seguidos con la liga y la Copa de Campeones de Concacaf", ha explicado Messi a la ESPN.

El astro argentino, además, ha desvelado que ya habla con Scaloni sobre el asunto y que su técnico estaría encantado de tenerle en la concentración. "Siempre me dice que le gustaría que esté, desde el lugar que me toque. Tenemos una relación de mucha confianza y podemos hablar de todo (…) Ojalá pueda estar, me encantaría estar. De última estaré viéndolo en vivo, pero va a ser especial", explica.

La selección argentina llegará, además, como una de las principales favoritas y con la vitola de vigente campeón del torneo tras levantarlo en Qatar 2022. "Es un grupo que lo va a volver a intentar, que va a dejar todo y que va a pelear. En un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar", ha dicho.