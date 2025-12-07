"Es una rotura terrible": Así ha reaccionado el equipo de Radioestadio a la lesión de Militao

"Está roto. Es una barbaridad". Así ha reaccionado el equipo de Radioestadio a la lesión que ha sufrido este domingo Éder Militao, jugador del Real Madrid, durante el encuentro ante el Celta de Vigo en la jornada 15 de LaLiga EA Sports.

El futbolista ha sufrido una lesión muscular a los 21 minutos de la primera parte, en una acción defensiva en la que cayó fulminado tras una carrera con Pablo Durán, quejándose de la parte posterior del muslo izquierdo, que le obligó a ser sustituido por Antonio Rüdiger. "Por el gesto que hace en el isquio de la pierna izquierda, es lesión gorda (...) Es una rotura terrible".

Aumentan las bajas de Xabi Alonso

En un despiste defensivo del Real Madrid, Pablo Durán lanzó una carrera para dirigirse a un mano a mano con Thibaut Courtois. En el esfuerzo por evitarlo con una rápida carrera, Militao cayó lesionado y aumentó la plaga de bajas defensivas que sufre Xabi Alonso.

De esta forma, el técnico no puede contar por lesión con Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, David Alaba y Ferland Mendy. A todos ellos se suma Militao, que ha tenido que abandonar el campo cojo, ayudado por dos fisioterapeutas para llegar hasta los vestuarios.

En las próximas horas, el Real Madrid realizará una resonancia magnética para determinar con exactitud la gravedad de la lesión muscular del central brasileño. De cara al partido de la Liga de Campeones del miércoles, ante el Manchester City, Huijsen es el único defensa que tiene opciones de retorno tras una sobrecarga que le ha mantenido fuera del equipo cuatro encuentros.