Muguruza al frente del Mutua Madrid Open 2026: "Mucha gente se ha alegrado de ver un perfil femenino en un cargo tan importante"

Garbiñe Muguruza codirigirá junto a Feliciano López el Mutua Madrid Open, un torneo que celebrará su vigésima cuarta edición del 20 de abril al 3 de mayo de 2026. La extenista se pone al frente de este proyecto junto a Feliciano, quien dirige el torneo madrileño desde 2019, cuando tomó el relevo de Manolo Santana.

Muguruza se retiró oficialmente del tenis el pasado tras estar un periodo inactiva, ahora comienza una nueva aventura que ha compartido en los micrófonos de Radioestadio Noche: "El tenis está de moda, se está convirtiendo en un deporte popular sobre todo para las chicas. Es una cambio importante, paso de la pista a los despachos. Este torneo ha sido muy pionero con este paso".

Garbiñe ha estado al frente del Torneo de Maestras como directora en estos dos últimos años, ahora lo hará al frente de un Master 1000: "Es mucho más pequeño, un Master 1000 requiere más energía, hay más jugadores, dura más tiempo. Va a ser una experiencia nueva para mí, estoy lista para empaparme y aprender. Creo que mucha gente se ha alegrado de ver un perfil femenino en un cargo tan importante".

"Yo me voy a encargar del cuadro femenino y Feliciano del masculino. Yo quiero cuidar a las chicas, que se sientan mejor que nunca y darle todo lo que necesiten. Llevo el tenis en mi ADN, no quiero alejarme", asegura. Este cambio al frente del Mutua es inédito en el mundo tenis, en un torneo que ha demostrado una gran innovación a lo largo de los años como cuando igualó el premio entre hombres y mujeres.

La exnúmero uno mundial y campeona de dos títulos de Grand Slam, ha valorado el momento que vive el tenis español, sin representación a nivel femenino en el top 10: "Estamos mal acostumbrados. Después de que Rafa Nadal aparezca Carlos Alcaraz nos deja boquiabiertos. Va por rachas, la salud del tenis español está muy bien".

Muguruza se siente emocionada por un nuevo año ilusionante en el que será mamá y vivirá su primer Mutua como directora: "Me gustaría ver a todos, que no haya bajas y ojalá alguna tenista española que llegue hasta la final. A mi siempre se me quedó esa espinita de no llegar".