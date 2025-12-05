Juanjo Rodri, sobre el estado de Lubo Penev: "Su situación es dramática"

En los últimos días hemos conocido el delicado estado de salud que atraviesa Lubo Penev. El exdelantero búlgaro del Valencia está ingresado en una clínica oncológica alemana a razón de un cáncer de riñón y necesita 300.000 euros para someterse a una operación y a un tratamiento.

El Valencia CF, a través de su Asociación de Futbolistas, ha comenzado una campaña para recaudar fondos para ayudar a sufragar la costosa operación. Este jueves se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche un gran amigo de Penev, Juanjo Rodri, para hablarnos de su estado: "Hemos hablado con su mujer y está en una situación estable dentro de la extrema gravedad".

"No está en condiciones de hablar, hablamos con su mujer. Es una situación que yo calificaría de dramática. Necesita entre 250.000 y 300.000 euros para someterse a una operación y un tratamiento de inmunoterapia y es bastante caro", explica. Al igual que la del Valencia, otras Asociaciones de veteranos como las del Atlético de Madrid, Celta y SD Compostela han mostrado ya su respaldo a la iniciativa.

Juanjo Rodri ha recordado la época en la que coincidió con Penev en el Valencia, donde él era secretario técnico y tuvo mucho que ver con el fichaje del búlgaro: "Penev ha sido el mejor '9' que ha tenido el Valencia en su historia".