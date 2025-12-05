ENTREVISTA EN RADIOESTADIO NOCHE

Juanjo Rodri, sobre el estado de Lubo Penev: "Su situación es dramática"

El que fuera secretario técnico del Valencia y amigo de Lubo Penev, valora en Radioestadio Noche el estado de salud del exjugador.

ondacero.es

Madrid |

Juanjo Rodri, sobre el estado de Lubo Penev: "Su situación es dramática" | Foto: Europa Press

En los últimos días hemos conocido el delicado estado de salud que atraviesa Lubo Penev. El exdelantero búlgaro del Valencia está ingresado en una clínica oncológica alemana a razón de un cáncer de riñón y necesita 300.000 euros para someterse a una operación y a un tratamiento.

El Valencia CF, a través de su Asociación de Futbolistas, ha comenzado una campaña para recaudar fondos para ayudar a sufragar la costosa operación. Este jueves se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche un gran amigo de Penev, Juanjo Rodri, para hablarnos de su estado: "Hemos hablado con su mujer y está en una situación estable dentro de la extrema gravedad".

"No está en condiciones de hablar, hablamos con su mujer. Es una situación que yo calificaría de dramática. Necesita entre 250.000 y 300.000 euros para someterse a una operación y un tratamiento de inmunoterapia y es bastante caro", explica. Al igual que la del Valencia, otras Asociaciones de veteranos como las del Atlético de Madrid, Celta y SD Compostela han mostrado ya su respaldo a la iniciativa.

Juanjo Rodri ha recordado la época en la que coincidió con Penev en el Valencia, donde él era secretario técnico y tuvo mucho que ver con el fichaje del búlgaro: "Penev ha sido el mejor '9' que ha tenido el Valencia en su historia".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer