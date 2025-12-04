¡El Ourense se carga al Girona en Copa!: "El equipo tiene un idilio con esta competición"

El Ourense se ha convertido en el equipo revelación de esta temporada de la Copa del Rey. Un equipo de Primera RFEF que ya demostró su épica en la primera jornada tras eliminar al Real Oviedo de Primera por cuatro goles a dos y ahora en la segunda jornada ha repetido guion frente al Girona que ha eliminador por dos goles a uno.

Dos noches que quedarán para la historia del club y que ha celebrado en Radioestadio Noche el entrenador, Dani Llácer: "Ves la plantilla que tiene el Girona y claro, es un equipo que viene de jugar la Champions. Son grandísimos jugadores y nos ha costado más en la primera parte pero creo que hemos sido mejores".

El equipo de Dani Llácer dominó al Girona durante 70 minutos, mostrando una superioridad y su capacidad de sufrimiento en los últimos minutos: "Parece que el equipo tiene un idilio con la Copa del Rey porque el año pasado también eliminó al Real Valladolid". En la próxima ronda se verá las caras con uno de los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España: "Piensas y cada uno tiene alicientes, me da igual pero a mis jugadores les tira más el Real Madrid".