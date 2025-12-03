Mariona Caldentey, tras ganar la segunda Nations League: "Ha sido una noche perfecta"

La selección española femenina prolongó su idilio con la Liga de Naciones y la conquistó este martes por segunda vez en dos ediciones al vencer por 3-0 a la de Alemania en el Metropolitano, en un duelo que dominó de principio a fin y que decidieron en menos de quince minutos Claudia Pina, con un doblete, y Vicky López.

Doce minutos que quedaran en la historia de nuestra selección y que coronan una vez más a un equipo que sigue superándose y demostrando ser la mejor selección del mundo. Para celebrar esta victoria se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche una de las grandes estrellas, Mariona Caldentey: "Ha sido una noche redonda. Jugar en casa, ganarle 3-0 a Alemania con el estadio casi lleno, ha sido una noche perfecta".

55843 personas han animado a España en el Metropolitano batiendo el récord de máximos espectadores a un partido de la selección femenina en España: "Ojalá la gente se siga sumando, ha sido un ambiente espectacular, lo hemos sentido mucho. Lo de hoy ha sido de otro nivel. Llegábamos con muchas ganas de hacer las cosas bien después del partido contra Alemania y ha salido todo rodado".

Este significa el primer tirulo de la seleccionadora Sonia Bermúdez, que ha comenzado con esta competición su etapa al frente de la Roja. Un año para el recuerdo para Mariona que ha conquistado títulos con el Arsenal, la selección y quedó como segunda en el Balón de Oro: "Creo que esta generación está en unos años muy buenos y hay que explotarlo. Este año ha sido muy especial y seguramente difícil de igualar".