"#SeAcabó: Diario de las Campeonas", gana un Emmy Award: "Si esta historia se cuenta es gracias a las jugadoras"

"SeAcabó", un documental que revela el viaje de las jugadoras de la Selección Femenina que se convirtieron en campeonas del mundo, que expusieron una injusticia y derribaron un sistema, tras todo lo ocurrido en la final con Luis Rubiales y ese beso no consentido a Jenni Hermoso, se alza con el máximo galardón global. Se trata del primer International Emmy Award que gana Netflix España.

Luis Miguel Calvo Triviño y Javier Martínez Suárez, productores ejecutivos, se han pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche: "El momento fue histórico y la historia era muy grande. Fue una suerte poder contarla porque sabíamos que teníamos algo muy relevante entre manos y con mucha importancia nacional".

"El comienzo es en la Asamblea pero dos años antes cuando rodábamos el documental de Alexia vimos cosas que no eran normales y que sabíamos que habría que contar. Hay que darle las gracias a la jugadoras por ser tan generosas y exponerse a contar su verdad. Todo empieza con el tweet de Alexia tras la Asamblea", explica.

La docuserie fue estrenada en Netflix hace un año y ha logrado traspasar fronteras y mostrar cómo un grupo de deportistas transformó un momento de crisis en un movimiento social global tras su victoria en la Copa del Mundo de 2023: "Si esta historia se ha contado es gracias a las jugadoras. Queríamos poner en valor la hazaña deportiva que consiguieron al ganar el Mundial".