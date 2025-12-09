Rubén García: "En un futuro no me veo en otro sitio que no sea Osasuna"

Osasuna ha roto este lunes una racha de seis partidos ligueros sin ganar al derrotar al Levante por dos goles a uno, gracias a los tantos de Víctor Muñoz y Rubén García. Un resultado que permite a los navarros poner tierra de por medio con el descenso y que hunde en la última posición al conjunto granota.
El delantero de Osasuna, Rubén García, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche tras anotar su primer gol de la temporada: "Mi familia siempre me dice que tengo que chutar más y yo soy siempre más de intentar dárselo a nuestros compañeros. Les tengo que hacer más caso. Necesitábamos esta victoria".
"Mi padre me llevaba a ver el Levante, estuve ahí y tuve mi etapa pero tenía que buscar una salida y llegué a la que es mi casa ahora. Son los dos equipos de nuestra vida, mi padre estará contento pero no sé si lo habrá celebrado", asegura. Rubén García está pasando una etapa difícil por el complicado momento de salud de su padre: "Cuando teníamos que jugar contra el Elche me llamaron para que fuera a despedirme de mi padre, ahora está bien y sigue aquí".
"Mi padre está mejor, no sabemos de dónde saca la fuerza pero está mejor. Creo que todo ha cambiado, antes había que mirar muchos años atrás para ver jugadores que lloraran. Yo lo he hecho después de marcar un gol, ves que tus compañeros vienen a abrazarte y pones en valor todo el cariño que te da la gente. Cuando estás en esta situación y recibes esos mensajes de ánimo, recibes un chute de energía", reflexiona.
Una situación que ha afectado a Rubén pero que mejora y hoy lo ha podido celebrar con este gol en un club que siente como su casa y que ahora se encuentra como 15 clasificado de la liga: "En un futuro no me veo en otro sitio que no sea Osasuna".