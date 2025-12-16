Jorge Casado: "Hay que ser justo con Xabi Alonso, tiene que manejar muchos egos"

Es semana de Copa y empiezan los dieciseisavos y el camino para hacerse con el prestigioso título español. Tras varias jornadas, ahora se unen los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club. Que visitarán los campos de los equipos de menor categoría.

El Club Deportivo Guadalajara de Primera RFEF acogerá la visita del Barcelona, un partido que pasará a la historia de la ciudad y del club. Unos de los grandes nombres del Guadalajara es su jugador, Jorge Casado, canterano del Real Madrid: "Me hace ilusión por la repercusión que tiene y viendo que mi carrera se está acabando cualquier partido que juego es especial".

El año pasado el Guadalajara consiguió el ascenso a Primera RFEF y ahora, está a horas de enfrentarse a un Primera: "Tuve una lesión de rodilla que se me complicó y salí un poco de malas maneras del Majadahonda y encontré el Guadalajara. En este partido de esta categoría me gustaría jugarlo con todo, quiero que jueguen los mejores. Está claro que esto es un 99% contra 1% pero cosas peores se han visto. Me hubiera gustado jugar contra el Real Madrid pero yo creo que esta será mi última Copa del Rey".

Jorge Casado ha tenido un dilatado recorrido futbolístico, comenzó en el Rayo Vallecano donde despuntó y eso hizo que llegara al Real Madrid Castilla para ganarse la confianza de Mourinho que le hizo debutar en el primer equipo en una partido de Copa del Rey en 2011: "Me recuerdan mi pasado madridista en redes sociales. Debuté justo en esta fechas y viví las polémicas de los clásicos. Ver, oír y callar. Todo queda en el campo".

Jorge vivió de cerca la transición de Mourinho a Ancelotti y lo ha comparado con el momento de Xabi Alonso: "Xabi era un señor como jugador y lo sigue siento como entrenador. Hay que ser justo con él, todo proyecto necesita un tiempo y por unos malos resultados no te puedes cargar un proyecto que a lo mejor es a largo plazo. Puedo entender lo que está pasando pero manejar un vestuario con tantas súper estrellas… Hay que manejar muchas personalidades y muchos egos".