Kolderiu presenta 'Mamutland': "Jamás me imaginé que la gente por la calle me iba a llamar mamut"

Cuando el histórico equipo de la Premier Mamutland baja por primera vez a Segunda Divisón, su presidente, Charles Campbell, decide despedir al entrenador y sentarse en el banquillo. Los jugadores, confundidos y furiosos, organizan un motón. El club se tambalea y Campbell tiene una colección de problemas. ¿Podrá devolver a Mamutland a la gloria?

Esta es la historia de Mamutland, el nuevo libro del streamer Kolderiu, que cuenta que se inspiró en su ratos jugando al FIFA para escribirlo. "Estaba haciendo una serie en YouTube que iba, básicamente, de un Modo Carrera en la que intenté cambiar un poco el estilo y darle en cada capítulo una historia (…) A la gente la gustaba, pero a mí gustaba mucho y me lo pasaba 'teta'", explica.

La referencia al Mamut y al apellido Campbell viene después de que se viralizara en sus vídeos de YouTube el mote que le puso al futbolista Sol Campbell, uno de sus favoritos en el FIFA. "Fue un mote que le puse cuando jugaba con mi hermano porque se veía muy grande en el campo, jamás me imaginé que la gente por la calle me iba a llamar mamut", reconoce entre risas.