Irene y Laura Córdoba, bronce en el Mundial de Fútbol Sala: "Vivirlo es histórico y un sueño"

España ha conseguido un hito histórico en el fútbol sala, la selección femenina se ha colgado el bronce en el primer Mundial de Fútbol Sala, un título que demuestra el gran nivel de nuestro fútbol sala femenino y que intentará que sea un impulso para profesionalizar las condiciones de las jugadoras.

Dos estrellas de este equipos son las hermanas gemelas Irene y Laura Córdoba, que han crecido desde pequeñas sobre la pista, juegan en el Futsi Navalcarnero y ahora han conseguido un sueño que han compartido en Radioestadio Noche: "La idea es que el fútbol sala femenino avance gracias al Mundial, se le tiene que dar la importancia de que las jugadoras trabajan para ser profesionales y que a partir de esto alcemos la voz".

España se impuso por 1-5 a Argentina para ganar este bronce histórico, de un Mundial del que Irene también se lleva la Bota de Plata: "Queríamos la de oro pero vivirlo ya es histórico y un sueño. Reconoce todo el trabajo que hemos hecho". La ganadora de la competición ha sido Brasil, una selección referente en este deporte.

"Yo no considero que estemos lejos de Brasil, nuestro equipo está perfectamente capacitado para ganarles. No creo que estemos muy lejos, hay que bajarlas de las nubes. Están idealizadas, son muy buenas pero nosotras también somos muy buenas", concluye.