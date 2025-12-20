Trump publica nuevos documentos del caso Epstein con páginas censuradas y fotos de Bill Clinton, Michael Jackson o Mick Jagger

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha comenzado a publicar los documentos de sus investigaciones sobre el fallecido financiero y pederasta condenado, Jeffrey Epstein, para cumplir con el plazo que la ley les da para liberar los archivos. La publicación de estos documentos está produciéndose con cuentagotas y, según han informado desde el departamento, se irá realizando durante lo que queda de año y a principios del siguiente.

La Administración Trump sigue negándose a entregar todos los documentos que tiene en su poder de sus investigaciones durante dos décadas del pederasta. Este viernes, el Departamento de Justicia decepcionó a algunas de las más de 1.200 víctimas, enfureció a los demócratas en el Congreso y a algunos republicanos que recordaron que la ley que Donald Trump firmó el pasado mes obligaba al Gobierno a entregar todos los archivos que tiene en su poder.

El Departamento de Justicia dice que la tarea es "inmensa"

Pero no fueron todos. Se publicaron con cuentagotas y muchas fotos y páginas se encontraban totalmente tachadas. En total, listas de llamadas telefónicas, entrevistas y declaraciones de personas al FBI que se relacionaron con el financiero en Nueva York y Florida.

Para defenderse, el Departamento de Justicia alegó que la tarea es inmensa y que, para proteger la identidad de las víctimas, irá publicando archivos, fotos y vídeos durante lo que queda del año y principios del próximo.

Muchas de las fotos entregadas son de Bill Clinton: en una aparece en una piscina acompañado de mujeres; en otra, con una mujer en su regazo. Para los demócratas significa que la principal intención de la Administración es avergonzar al expresidente, desviar la atención y proteger a Trump, cuyo nombre apenas aparece en esta entrega.

El equipo de Clinton se defiende

De hecho, el equipo del expresidente salió en su defensa diciendo que existen "dos tipos de personas": los que no sabían nada y cortaron relaciones con Epstein cuando sus crímenes salían a la luz y los que "continuaron su relación con él después" y que Bill Clinton se encuentra en el primero de ellos.

En su comunicado, Ángel Ureña, criticó la estrategia de la Administración Trump para la publicación de los archivos asegurando que la Casa Blanca utiliza la imagen de Clinton para ocultar una verdad que no quieren que salga a la luz.

Víctimas de Epstein critican la falta de información clave

Algunas de las víctimas del pedófilo reaccionaron a la filtración de información celebrando la publicación de los archivos, pero a su vez criticando que el Departamento de Justicia tenía que haber difundido más datos e información clave: "Hay muchísima información, pero no tanta como nos hubiera gustado ver", señaló Dani Bensky, sobreviviente de Epstein, en una entrevista con NBC News.

La sobreviviente añadió que, pese a ello, la divulgación confirma la veracidad de las denuncias de las víctimas: "Hay una parte de mí que se siente un poco validada en este momento, porque creo que muchos de nosotros hemos estado diciendo: 'No, esto es real, no somos un engaño'".

Maria Farmer, otra sobreviviente, elogió la publicación de su denuncia de pornografía infantil ante el FBI incluida en los archivos y expresó sentirse "redimida" por el reconocimiento de su caso. "Esto es increíble. Gracias por creerme. Me siento redimida. Este es uno de los mejores días de mi vida", declaró a través de sus abogados, aunque lamentó que otras víctimas, como Virginia Giuffre, hayan sufrido daños porque el FBI "no hizo su trabajo".