El impactante vídeo de la mayor nevada de la historia en Nueva York: un manto de nieve sobre Times Square

Una fuerte tormenta de nieve azota la costa este de Estados Unidos, con ciudades como Nueva York y Boston obligadas a cancelar la gran mayoría de sus vuelos como consecuencia del temporal. Precisamente, en Nueva York se han sucedido las imágenes que muestran la magnitud de la tormenta, con lugares emblemáticos como Times Square cubiertos por un manto de nieve.

La tormenta invernal ha obligado incluso a desalojos en varios estados y dichas ciudades han declarado el estado de emergencia, además de prohibir viajes no esenciales. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta por ventisca, un fenómeno que combinan vientos sostenidos o ráfagas frecuentes de al menos 56 kilómetros por hora con una visibilidad de 400 metros o menos durante tres horas, en gran parte de la I 95 (principal autopista de la costa este de Estados Unidos) y las zonas costeras desde Maryland hasta New Hampshire.

Los meteorólogos advirtieron sobre un periodo de 12 horas de ráfagas de viento de 80 a 112 kilómetros por hora, junto con intensas bandas de nieve capaces de dejar un acumulado de 5 a 10 centímetros por hora.

Miles de vuelos suspendidos

Solo en la madrugada se habían suspendido más de 5.300 vuelos con origen, destino o dentro del país al comienzo de la semana, según datos de FlightAware, recogidos por 'Bloomberg'. Aeropuertos como el de LaGuardia en Nueva York han suprimido el 98% de los vuelos, mientras que el John F. Kennedy ha hecho lo propio con el 88% de sus operaciones. Por su parte, el aeródromo Logan de Boston ha cancelado el 93% de los servicios programados y el de Filadelfia ha suspendido el 83%.

La aerolínea Delta Air Lines ha anunciado que prevé suspender las operaciones en LaGuardia, JFK y Boston Logan hasta este martes, al tiempo que advierte de una interrupción más generalizada en toda la costa este. Las autoridades aeroportuarias han instado a los pasajeros a que confirmen con las aerolíneas el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto. Se esperan importantes nevadas de hasta 75 centímetros en algunas zonas de la costa este, con las más intensas entre este domingo y este lunes, según el Servicio Meteorológico Nacional, lo que imposibilitará los desplazamientos.

Estado de emergencia, sin viajes no esenciales y más restricciones

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también declaró el estado de emergencia y ordenó una prohibición de circulación para vehículos no esenciales hasta el mediodía del lunes ante la llegada de la intensa tormenta invernal que ya está azotando la ciudad. La restricción busca reducir accidentes y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y limpieza frente a condiciones de ventisca, baja visibilidad y rápida acumulación de nieve, según un comunicado de la Alcaldía.

Quedan exentos vehículos de emergencia, transporte público, servicios sanitarios y de suministro de alimentos, combustible y material médico, entre otros considerados esenciales, agregó la fuente.

Las autoridades aclararon que el metro y los autobuses pueden operar, aunque podrían registrar retrasos o modificaciones en sus servicios dependiendo de la evolución del temporal. El alcalde calificó la tormenta como un fenómeno de gran magnitud y pidió a los residentes que permanezcan durante las horas más peligrosas del temporal.

Aunque esta nueva tormenta presenta similitudes con la pasada del 25 de enero, esta vez se espera que se fortalezca durante la noche y combine nieve, fuertes vientos e incluso posibles inundaciones costeras. Por su parte, Mamdani desplegó más equipos y movilizó más personal de asistencia social para atender y trasladar a las personas sin hogar después de que en la anterior ola murieran 16 por el frío.