La reacción de Ana Obregón al enterarse del escándalo sexual de Jeffrey Epstein: "Conmigo era educado y dulce"

Tras publicar el diario 'The New York Times' que, a principios de la década de 1980, el magnate y delincuente sexual Jeffrey Epstein salía de manera casual con la actriz Ana Obregón, la actriz ha negado haber tenido un "affaire" con él y ha explicado en el programa 'Y ahora Sonsoles', que solo fueron amigos en la década de los ochenta.

Asegura que solo fueron amigos

Ana Obregón aseguró en Antena 3 que cuando le conoció le pareció "educadísimo" y "maravilloso", pero que ahora le "repugna" haber tenido esa amistad con él.

La actriz ha recordado que conoció al magnate a mediados de la década de los ochenta cuando estuvo viviendo en Estados Unidos y pasó un tiempo en Nueva York. En aquel entonces le pareció "la persona más maravillosa del mundo". "Me gustaba tanto... que luego imagínate mi cara", lamentó.

"Este es un tema delicado, un tema que me repugna en lo que se convirtió este ser humano. Me repugna. Me hierve la sangre", enfatizó

Ana obregón contó que cuando le conoció ella salía con el cantante Miguel Bosé y como Epstein le parecía "muy guapo" decidió presentárselo a su hermana Amalia. "Parecía que iba a saltar la chispa con ella, pero no saltó".

Ella no quiso ir más allá de la amistad

Después de ese episodio, reconoció que él intentó "un no sé qué" con ella, pero ella no quiso ir más allá de la amistad. La actriz explicó en 'Y ahora Sonsoles' que nunca sospechó que fuera un depravado sexual. "Con 27 años que tenía entonces no iba a hacer de pederasta, pero no lo sé. Yo lo que he vivido, que no me separaba de él, no lo vi nunca".

Tras esta etapa en Nueva York, Obregón relató que en 1984 se fue a Los Ángeles a rodar la película 'Bolero' y ya no volvió a saber de él.

Se enteró de su detención en 2010 cuando se encontraba en Miami coincidiendo con que su hijo se había ido a estudiar a Estados Unidos.

"Veo una serie de un depredador sexual y al final de la serie ponen: caso de Jefrey Epstein: no me lo podía creer". De esta forma dijo que fue como se enteró de lo ocurrido con el que había sido su amigo y acto seguido llamó a su hermana Amalia para contárselo.