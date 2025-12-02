Alsina reacciona en Espejo Público a las últimas entrevistas de Pedro Sánchez: "La anomalía a cada instante"

Durante la conexión semanal entre 'Más de uno' y 'Espejo Público', los periodistas Carlos Alsina y Susanna Griso analizaron las entrevistas concedidas este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras cinco días de silencio desde que José Luis Ábalos ingresara en prisión. Sánchez conversó con Rac1 y con los periodistas de televisión española en Catalunya.

Críticas a la gestión política y los chantajes

Alsina destacó la pertinencia de las preguntas realizadas por Jordi Basté y Gemma Nierga, centradas en qué haría Sánchez si estuviera en la oposición y si un juzgado le abriera una imputación. Reprochó que el presidente evitó responder directamente a algunas de estas cuestiones. Según Alsina, Sánchez arrastra un problema de crédito político y, ante posibles chantajes, su obligación debería ser denunciar ante los tribunales y no limitarse a negar públicamente los hechos.

Decreto ley, rescate de Air Europa y anomalías institucionales

Griso señaló que Ábalos confirmó ante el juez que Begoña Gómez medió en el rescate de Air Europa. Ambos periodistas coincidieron en que Sánchez trató asuntos complejos, como el decreto ley aprobado para incorporar medidas pactadas con Junts per Catalunya y las tensiones derivadas de la gestión de Ábalos y Koldo en el rescate de la aerolínea.

Además, Sánchez manifestó su confianza en que el Tribunal Constitucional corregirá la sentencia del Supremo sobre el fiscal general del Estado, una postura que algunos expertos consideran una anomalía institucional. Alsina destacó que estas decisiones reflejan la urgencia del Gobierno pero también su constante exposición a críticas y dudas sobre transparencia.

El vídeo del rey emérito y la promoción de su libro

Alsina y Griso informaron sobre la difusión de un vídeo promocional por parte de Juan Carlos I, con motivo de la publicación de su libro 'Reconciliación'. En él, el rey emérito se dirige a jóvenes y padres para recordar la Transición y solicitar apoyo a la monarquía. La Casa del Rey, en representación de Felipe VI, emitió un desmarque calificando el vídeo de inoportuno e innecesario. Los periodistas coincidieron en que la acción busca visibilidad para el libro, aunque carece de justificación institucional y podría afectar la percepción pública de la monarquía.

El libro se publicará mañana en España sin gran presentación, y se espera que continúe el debate sobre la figura del rey emérito. Alsina lo calificó como una faena que le hace el rey emérito a Zarzuela, al considerar que no está en condiciones de pedir apoyo para nadie, ni siquiera para sí mismo. Griso concluyó que, en realidad, la situación sirve como excusa para informar sobre la llegada del libro 'Reconciliación' a las librerías.