Alsina en Espejo Público sobre la nueva fiscal general: "Confío en que haya puesto como condición que no se la trate como una ministra"

En su habitual conexión de cada martes, Carlos Alsina y Susanna Griso han hecho un repaso de la actualidad política española condicionada por el anuncio de que Teresa Peramato es la propuesta del Gobierno para convertirse en nueva fiscal general. Sustituirá a Álvaro García Ortiz después de este dimitiera al ser condenado por el Tribunal Supremo.

Susanna Griso ha explicado que Teresa Peramato ha sido ampliamente respaldada en la mesa de Espejo Público, donde todos han aplaudido su nombramiento. Carlos Alsina se ha sumado a ese reconocimiento y ha recordado las ocasiones en las que la ha entrevistado, de las que siempre ha salido con una impresión excelente: "tengo una muy buena opinión sobre ella", ha dicho, destacando que reúne todos los requisitos necesarios. En su opinión en esta ocasión, "no se le puede poner un pero al nombramiento que va a hacer el Gobierno".

No obstante, Alsina ha subrayado que el cargo de Fiscal General tiene connotaciones especiales. "Confío en que la condición que le haya puesto Teresa Peramato a Sánchez es que el Gobierno no la trate como si fuera una ministra; creo que eso es lo que más daño le ha hecho a García Ortiz". Para él, si el Ejecutivo quiere demostrar independencia judicial, debe hacerlo con hechos. El director de Más de uno ha deseado a Peramato "la mayor de las fortunas profesionales".

Susanna Griso también ha felicitado a Carlos Alsina por los 35 años que cumple Onda Cero este miércoles 26 de noviembre. Alsina ha reconocido que lo celebran "con la emoción de haber contado tantísimas cosas".

También ha reflexionado sobre su propia trayectoria: "Te confieso que produce un poquito de vértigo, comprobar que llevamos 25 años en esto". Y ha bromeado con que ha pedido retirar de la web todas las fotos de cuando eran jóvenes: "nacimos el mismo año que nació Antena 3".

El presentador ha admitido que le sorprende —y a veces le incomoda— cuando trabajadores jóvenes de Más de uno le cuentan que empezaron a escucharlo en el colegio, o cuando un tertuliano reconoce que lo descubrió durante su carrera universitaria. Susanna Griso añadió que una de las experiencias más duras en la profesión es que un becario llegue a tratarte de usted.

Alsina también quiso aprovechó para mandar un agradecimiento a todos los profesionales que han pasado por Onda Cero, en especial las figuras de Luis del Olmo y Carlos Herrera. El director y presentador de Más de uno concluyó con una mirada al futuro: "Estamos viendo el desafío de qué hacemos los próximos 35 años".