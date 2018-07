EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN MÁS DE UNO

Sobre el acuerdo del PSOE y Podemos para elegir al presidente de RTVE, Aznar declara "me parece bastante penoso que cuarenta años después de la transición democrática, la gran cuestión política de España sea RTVE". Asimismo, admite que en su etapa en el Gobierno no era totalmente neutral y asegura no recordar haber puesto a un diputado del PP al frente de la televisión pública.