Qué pasa ahora tras la entrada de prisión de Ábalos: su acta como diputado, quién puede ocupar su escaño, cuándo es el juicio...

El juez del Supremo, Leopoldo Puente, ya ha decretado prisión provisional para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y para el que fuera su asesor, Koldo García. Es por eso que el juez ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción al considerar extremo el riesgo de fuga.

En este caso, tras la vistilla celebrada el 27 de noviembre de 2025, se ha decretado que medidas como la retirada de pasaporte y la prohibición de salir de España no son suficientes. No obstante, ahora son muchas las preguntas que surgen una vez decretada la prisión al exministro y la solicitud de 24 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

¿Qué pasa con su acta como diputado?

Como viene informando Onda Cero, la Presidencia del Congreso ha enviado al Tribunal Supremo un oficio con el fin de que certifique el ingreso en prisión provisional del diputado e iniciar el trámite para la suspensión de sus funciones parlamentarias.

La entrada en prisión preventiva crea un efecto automático en el Congreso ya que, a partir de que el Supremo haya decretado prisión provisional a Ábalos, no seguirá cobrando su sueldo como diputado mientras permanezca en la cárcel. Según el Reglamento de la Cámara Baja, un parlamentario procesado y en prisión preventiva pierde todas sus retribuciones.

Ábalos solo conservará su acta de diputado ya que esta solo se puede perder por renuncia, inhabilitación o fallecimiento. Básicamente, queda suspendido de sus funciones parlamentarias: no puede votar, intervenir en el pleno ni participar en ninguna actividad de la Cámara. Esta cuestión añade presión al Gobierno, porque pierden un voto importante en el Congreso.

¿Quién podría ocupar su escaño?

Sobre el escaño de Ábalos, en este sentido, mientras dure la prisión provisional, como se ha comentado, el exministro no tendrá derecho a voto ni delegar el mismo. Pero, al no perder el acta de diputado, su escaño queda vacío mientras dure el proceso, por lo que no lo pierde ni es sustituido.