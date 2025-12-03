Redondo tacha de "indignos" los comportamientos de Francisco Salazar: "Es insoportable escuchar esas declaraciones"

"Son comportamientos absolutamente indignos que demuestran una baja catadura moral y un machismo del más alto nivel". Así de contundente se ha mostrado este miércoles la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ante las últimas informaciones reveladas sobre el exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar.

"Son asquerosos, deleznables y no tienen cabida en ningún partido político; menos en el Partido Socialista Obrero Español", ha sentenciado tras los comentarios de Salazar vertidos contra mujeres que trabajaban para él y que denunciaron actuaciones inadecuadas en los canales internos de Ferraz. "Lo único que puedo decir es que es insoportable escuchar esas declaraciones", ha apostillado.

"El machismo es transversal", ha lamentado la ministra, que ha avisado que no es exclusivo de un partido político y que lo "importante es cómo se reacciona" ante casos de este tipo. En este sentido, ha defendido la actuación "ágil" del PSOE, que apartó "inmediatamente" a Salazar "cuando se tuvo conocimiento" de las denuncias.

Aun así, Redondo ha reconocido que el caso Salazar "hace un daño terrible a la credibilidad" del PSOE, un partido que, según defiende, "no tolera y no transige con la violencia machista". Estas actitudes son "ejemplo de la peor violencia hacia las mujeres", ha sentenciado.

Reunión de urgencia

Horas después de estas declaraciones y en medio de toda la polémica interna por el caso Salazar, el PSOE ha convocado una reunión de urgencia para la noche de este miércoles con todas las responsables de Igualdad del partido. El objetivo es abordar el escándalo que rodea a Salazar, denunciado por presunto acoso sexual por varias mujeres trabajadoras.

El partido que preside Pedro Sánchez ha decidido dar este paso después de las quejas de varias denunciantes, que alertaron de que las denuncias habían desaparecido de los canales del partido, algo que desde Ferraz definieron como un fallo informático.

La reunión implicará a las secretarias de Igualdad de todas las federaciones autonómicas y a portavoces parlamentarias del Congreso, el Senado y los parlamentos regionales. Según Ferraz, estos encuentros son habituales, aunque reconocen que el foco será el seguimiento de las denuncias internas contra Salazar.