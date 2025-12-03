John Müller: "Paco Salazar se pasea con la bragueta abierta por toda la Moncloa y Sánchez no lo sabe"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado en varias entrevistas que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, era "un gran desconocido para mí desde el punto de vista personal". Algo que ha generado incredulidad en los partidos de la oposición, debido a que el líder del Ejecutivo llegó a decir sobre el exministro que valoraba "mucho" su amistad, así como su "criterio político".

Así las cosas, en la tertulia de Más de uno, John Müller ha tirado de ironía para hablar de este hecho. "Lo bien que conoce a los españoles Sánchez y lo mal que conoce a sus colabores", ha comenzado su intervención. En este contexto, ha recordado las denuncias contra Paco Salazar que publicó elDiario.es para señalar que "se paseaba con la bragueta abierta por toda la Moncloa, pero Sánchez no lo sabe".

La ignorancia de Sánchez debería ser un motivo para irse

Salazar, que iba a ser adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE y dimitió después de que varias compañeras de trabajo le denunciaran por comentarios sexuales, ha vuelto al primer plano de la información debido a que se ha conocido el contenido de esas denuncias, tal y como ha publicado elDiario.es

El periodista Rubén Amón ha ido más allá y ha asegurado que "la ignorancia" que está demostrando el presidente del Gobierno en estos casos tendría que ser "un motivo para irse". "La ignorancia que utiliza el señor Sánchez de este episodio debería ser un agravante de su situación política", ha apuntado.

El ambiente de trabajo era irrespirable

Paco Salazar, el pasado 5 de julio iba a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, sin embargo, minutos antes de hacerse oficial, presentó su renuncia debido a las denuncias de varias mujeres que habían trabajado con él, que le acusaban de acoso sexual.

Entre los comportamientos que han señalado que "el ambiente de trabajo era irrespirable" y que el lenguaje que usaba era "hipersexualizado" y que destilaba "baboseo y misoginia". Además, "si ponías límites, pagabas las consecuencias", ha lamentado una de las denunciantes al recordar los episodios de acoso que vivió.

He echado de menos muchas veces trabajar contigo

José Luis Ábalos fue una figura importante en el ascenso de Pedro Sánchez al poder porque lideró la moción de censura contra Mariano Rajoy, fue Secretario de Organización y después Ministro de Transportes. Si bien, desde el estallido de los supuestos casos de corrupción en los que está involucrado, han salido a la luz mensajes entre ambos que demuestran que realmente sí tenían una relación de amistad.

Por ejemplo, en 2021 cuando Ábalos fue cesado, Sánchez le envió un mensaje para trasladarle "toda mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios". En 2023, una semana después de las elecciones del 23J, fue Ábalos quien le escribió para felicitarle por la victoria, a lo que el presidente le respondió "He echado de menos muchas veces trabajar contigo, siempre he valorado mucho tu criterio político, también tu amistad".

Además, tal y como ha recordado Müller, según se ha sabido por varias informaciones publicadas en distintos medios de comunicación, "Paqui y Cerdán cenaron con el matrimonio Sánchez", lo que da a entender que Sánchez sí conocía a Ábalos desde un punto de vista personal.